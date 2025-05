Il Targa Florio Historic Rally riporta il mito tra i tornanti delle Madonie

La Sicilia accoglie il terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2025. Dodici le prove speciali da affrontare nelle due giornate di venerdì 10 e sabato 11 maggio, con la partenza in programma giovedì sera da Piazza Verdi a Palermo.



Palermo, mercoledì 7 maggio 2025 – Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2025 vola in Sicilia per il suo terzo atto stagionale, con Palermo che accoglierà i suoi protagonisti per il Targa Florio Historic Rally, attesissimo e iconico appuntamento del calendario. Sviluppata su due giornate lungo i tratti cronometrati di “Targa”, “Campofelice-Collesano”, “Scillato” e “La Generosa”, la manifestazione organizzata da Automobile Club d’Italia e Automobile Club Palermo vedrà i concorrenti al volante delle regine del passato affrontare dodici prove speciali, per un totale di 113,70 chilometri competitivi, tra venerdì 9 e sabato 10 maggio dopo aver effettuato il passaggio in pedana da Piazza Verdi nella serata di giovedì, in coda agli iscritti del CIAR Sparco e della Coppa Rally di Zona 9. Ad affiancare gli equipaggi del CIR Auto Storiche ci saranno anche gli specialisti del cronometro del Campionato Italiano Rally Autostoriche di Regolarità, giunto al suo secondo appuntamento.

4° RAGGRUPPAMENTO: riparte dalla Sicilia Matteo Luise, ai nastri di partenza del Targa Florio per difendere la leadership del 4° Raggruppamento, conquistata a seguito del quarto posto assoluto al Costa Smeralda. Ancora una volta al volante della Fiat Ritmo 130 Abarth e con Melissa Ferro alle note, l’adriese dovrà difendere il primato da Vittorio e Adelchi Foppiani, terzi nella classifica di categoria con 33 punti complessivi e che saranno al via su Lancia Delta Integrale. Presenti anche Pierluigi Fullone, siciliano su BMW M3 coadiuvato da Alessandro Failla, e Andrea Smiderle, in coppia con Gianni Marchi per l’occasione su Subaru Legacy, mentre Riccardo Mariotti sarà in corsa su Ford Sierra Cosworth affiancato da Giuseppe Tricoli.

3° RAGGRUPPAMENTO: tra gli iscritti del Targa Florio, spicca il nome di Salvatore “Totò” Riolo, vincitore assoluto della passata edizione, al via della gara di casa su Porsche 911 SC e navigato da Maurizio Marin, con cui tenterà di ripetere il successo ottenuto lo scorso anno. Proveranno a contrastarlo Natale Mannino, pilota palermitano e vincitore dell’appuntamento siciliano nel 2023 rientrato tra le file dello storico assieme a Giacomo Giannone su altra vettura della casa di Stoccarda, e Riccardo Bianco, attuale leader del 3° Raggruppamento accompagnato alle note da Mattia Franchin su Porsche 911 SC. Al via anche Giuseppe Massimo Giudicelli con la sua Volkswagen Golf GTI navigato da Andrea Paolini.

2° RAGGRUPPAMENTO: non manca all’appello Matteo Musti, che sarà sugli asfalti del Circuito delle Madonie a caccia della terza vittoria consecutiva del 2025 al fianco di Francesco Granata su Porsche Carrera RS. Ad inseguire il pilota di Voghera, salito sul terzo gradino del podio della competizione siciliana nel 2024, saranno Angelo Lombardo, nuovamente tra le storiche su vettura gemella e in coppia con Roberto Consiglio, e Oreste Pasetto, in corsa su altra Porsche e con Carlotta Romano, con cui aveva conquistato il secondo posto in Sardegna lo scorso aprile.

Nel 1° Raggruppamento figura Giuliano Palmieri, affiancato nuovamente da Lucia Zambiasi su Porsche 911 S, mentre Alessandro Finocchiaro e Antonio Lo Curto concorreranno per la validità del Campionato Italiano Rally Auto Classiche su Peugeot 308 S16.

PROGRAMMA | A dare il via al fine settimana del Targa Florio Historic Rally sarà la cerimonia di partenza prevista per le ore 18.30 di giovedì 8 maggio, quando i concorrenti del CIR Auto Storiche effettueranno il passaggio in pedana prima di ritornare per il riordino allestito presso la facoltà di ingegneria dell’Università di Palermo. Si entrerà nel vivo della competizione nella giornata successiva con lo start della prima speciale “Targa” in programma per le 11.00 (PS5 – 18.08; PS9 – 12.15) a cui faranno seguito i passaggi di “Campofelice-Collesano” (PS2 – 11.57; PS6 – 19.05; PS10 – 13.12), “Scillato” (PS3 – 12.31; PS7 – 19.39; PS11 – 13.46) e “La Generosa” (PS4 – 12.53; PS8 – 20.01; PS12 – 14.08), tratti cronometrati che si ripeteranno sabato 10 maggio per un totale di dodici prove. L’arrivo finale è previsto per le 16.38 all’interno dell’Università.

Lo scorso anno ad aggiudicarsi la vittoria assoluta e di 4° Raggruppamento furono Riolo-Marin su Porsche 911 RS, seguiti da Da Zanche-De Luis e Musti-Granata, entrambi su Porsche Carrera RS di 2° Raggruppamento. A conquistare il primato nel 3° Raggruppamento furono Modica-Messineo su Porsche 911 SC, mentre Palmieri-Zambiasi ottennero il successo nel 1° Raggruppamento.