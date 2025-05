Maltempo a Palermo e in Sicilia: temporali, allagamenti e disagi alla viabilità

Nel pomeriggio di oggi, un violento temporale ha colpito Palermo, causando numerosi disagi alla viabilità e creando allagamenti in diverse zone della città. Le intense piogge, previste dalla Protezione Civile che aveva diramato un’allerta arancione, hanno colpito tutta la Sicilia, ma sono stati i disagi a Palermo a spiccare per la loro gravità.

Allagamenti e alberi caduti

I disagi più gravi sono stati registrati in via Messina Marine, dove un passeggero di un bus di linea ha filmato la situazione drammatica della viabilità, con strade sommerse dall’acqua. Il maltempo ha causato anche il crollo di alberi, uno dei quali è caduto su una macchina in via Sciuto e un altro in corso Calatafimi, creando problemi di sicurezza.

Le piogge intense hanno creato difficoltà anche a Partanna Mondello e via Ugo La Malfa, dove diversi automobilisti sono rimasti impantanati. Il Reparto Fluviale dei Vigili del Fuoco è intervenuto in via Imera, a Palermo, per soccorrere due automobilisti che si erano trovati bloccati in acqua. Le squadre di soccorso, munite di gommoni, sono riuscite a raggiungere i veicoli e a tirarli fuori dall’acqua, evitando ulteriori complicazioni.

Disagi e paura a Trabia

A Trabia, un’altra scena di paura ha visto una donna rimanere bloccata nel sottopasso allagato. Dopo essere salita sul tetto della sua auto, ha chiamato il 113. I Carabinieri di Trabia, intervenuti prontamente, hanno trovato l’auto quasi completamente sommersa. Uno dei due militari, immergendosi nell’acqua con l’aiuto di un passante, è riuscito a mettere in sicurezza la donna, evitando il peggio.

Poco prima, Trabia aveva vissuto una situazione drammatica a causa di una violenta bomba d’acqua, che si è abbattuta sulla cittadina tirrenica intorno alle 15:00. In pochi minuti, le forti precipitazioni hanno trasformato le strade in veri e propri fiumi, mettendo in ginocchio la viabilità urbana e compromettendo anche l’infrastruttura ferroviaria. Residenti della zona bassa del paese, tra la stazione ferroviaria e il lungomare Barche Grosse, hanno raccontato di come le precipitazioni abbiano cambiato la città in “mezz’ora” in quella che definiscono “la fine del mondo”.

Disagi sulla linea ferroviaria Palermo-Messina

Il maltempo ha avuto anche gravi ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Trenitalia ha comunicato che la linea Palermo-Messina è stata sospesa dalle 15:10 all’altezza di Santo Stefano di Camastra. Lo stop, ancora in corso alle 18:30, ha causato pesanti ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso per i treni Intercity e Regionali. I treni coinvolti sono stati:

Intercity 723 (Roma Termini – Palermo Centrale): terminato a Messina Centrale .

(Roma Termini – Palermo Centrale): terminato a . Intercity 1964 (Palermo Centrale – Messina Centrale): fermo a Santo Stefano di Camastra .

(Palermo Centrale – Messina Centrale): fermo a . Intercity 1965 (Messina Centrale – Palermo Centrale): terminato a Caronia .

(Messina Centrale – Palermo Centrale): terminato a . Intercity 1954 (Palermo Centrale – Messina Centrale): cancellato.

(Palermo Centrale – Messina Centrale): cancellato.

L’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile resta valida, con la possibilità di nuovi temporali anche nelle prossime ore. Si raccomanda massima prudenza alla guida e di evitare viaggi non necessari in quelle zone già colpite da allagamenti. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione e ad intervenire dove necessario, mentre i cittadini sono invitati a seguire le indicazioni di sicurezza per evitare disagi ulteriori.

Il maltempo, che ha scosso Palermo e altre città siciliane, conferma la necessità di un’adeguata preparazione per fronteggiare eventi meteo estremi, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza e la mobilità dei cittadini.