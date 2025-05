Servizio di vigilanza e salvataggio a Cefalù

L’Amministrazione comunale di Cefalù, con delibera di Giunta n.110 del 14 maggio 2025, ha approvato il progetto che prevede l’istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio nei tratti di spiaggia libera del Lungomare G .Giardina, assicurando nel periodo di 120 giorni compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre la sorveglianza attiva dalle ore 9:00 alle 19:00.

La previsione di spesa è pari a 99.370 euro ed è finanziata con i proventi dell’imposta di soggiorno,

“Questo progetto – dichiara il Sindaco Daniele Tumminello – rappresenta un’importante azione sul tema della sicurezza balneare e contribuisce al miglioramento della qualità della fruizione della spiaggia libera del Lungomare. Abbiamo utilizzato le risorse, programmando questa previsione di spesa, per coprire il periodo più ampio di 120 giorni dal 1 giugno al 30 settembre. Esprimo soddisfazione per questa delibera e ringrazio il responsabile del settore Turismo per il lavoro svolto e che sta svolgendo in modo da avere attivo il servizio nei tempi previsti”.