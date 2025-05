Karate: Michele Accardi vicecampione regionale cadetti

Una giornata di emozioni, fatica e successi ha avuto luogo domenica 11 maggio al Palazzetto dello Sport di Patti, dove si è svolta la fase regionale di qualificazione ai Campionati Nazionali Cadetti (14-15 anni) nelle specialità di kata e kumite. Con 159 atleti in gara e categorie con oltre 20 partecipanti, la competizione è stata un autentico banco di prova per i giovani talenti del karate siciliano.

Michele Accardi conquista il secondo posto regionale

Tra i protagonisti della giornata c’è stato Michele Accardi, atleta della Bushido Lascari, che ha dato il massimo nella categoria kumite -47 kg. Michele, grazie a una performance impeccabile, ha disputato cinque incontri intensi, dominando i suoi avversari con vittorie decisive, tra cui un impressionante 8-0 e tre match chiusi prima del tempo. Il suo percorso, che ha messo in luce non solo la forza fisica ma anche la concentrazione e la maturità, si è fermato solo in finale, dove ha conquistato un meritatissimo secondo posto, guadagnandosi la medaglia d’argento e il titolo di vicecampione regionale.

Un traguardo che premia il duro lavoro e la passione con cui Michele si allena ogni giorno. Grazie a questa prestazione, Michele ha ottenuto la qualificazione per i Campionati Nazionali che si terranno il prossimo 25 maggio, dove rappresenterà la Sicilia con orgoglio.

Samuele Barresi: una performance di grande valore tecnico

Anche Samuele Barresi, compagno di squadra di Michele nella stessa categoria di peso (-47 kg), ha dimostrato grande valore durante la competizione. Con quattro incontri molto intensi, Samuele ha lottato fino all’ultimo secondo, ma purtroppo una “bandierina” lo ha tenuto lontano dal podio, impedendogli di conquistare il terzo posto. Nonostante ciò, il suo valore tecnico è emerso con forza, e la determinazione con cui ha affrontato ogni sfida lo ha reso uno dei giovani più promettenti della categoria.

Anche Samuele è riuscito a conquistare la qualificazione per i Campionati Nazionali, che lo vedranno combattere al fianco di Michele per difendere i colori della Sicilia.

Un esordio da non dimenticare per Gero Costanza Gaglio

Un’altra storia interessante è quella di Gero Costanza Gaglio, alla sua prima gara ufficiale nella categoria pesi massimi (+78 kg). Gero, purtroppo, non è riuscito a ottenere la vittoria, ma ha dimostrato grande coraggio entrando in pedana per affrontare avversari di grande esperienza. Il match si è chiuso in parità, ma una decisione arbitrale lo ha escluso dalla competizione. Questo esordio, sebbene senza il risultato sperato, è stato comunque un’importante esperienza che servirà a Gero per crescere e migliorarsi in futuro.

Un riconoscimento per l’impegno e il sacrificio

Un plauso speciale va a tutti e tre gli atleti, Michele, Samuele e Gero, che hanno affrontato la competizione con coraggio, determinazione e spirito di sacrificio. Il loro maestro, Stefano Pernice, e tutta la Bushido Lascari sono fieri del percorso che ciascuno di loro ha intrapreso in questi anni. Ogni vittoria, ma anche ogni sconfitta, è il frutto di un impegno costante, di cadute e risalite, che contribuiscono alla crescita personale e atletica.

Grazie ai risultati ottenuti, la Bushido Lascari si è piazzata tra le prime dieci nella classifica generale del kumite maschile cadetti, un traguardo che conferma il valore e la qualità degli atleti e degli allenamenti del dojo.

Il futuro è già qui: pronti per i Nazionali

Con la qualificazione già conquistata, gli occhi sono ora puntati sui Campionati Nazionali di Karate, dove Michele, Samuele e gli altri atleti della Bushido Lascari sono pronti a mettersi alla prova, rappresentando la Sicilia con passione e determinazione. Questo è solo l’inizio di un cammino che, grazie al lavoro quotidiano e alla dedizione, può condurre a successi ancora più grandi.