La messa di inizio del pontificato di Leone XIV: un evento storico in piazza san Pietro

In questo momento, Piazza San Pietro è gremita di circa 250.000 fedeli che partecipano con grande emozione alla Messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV. Questo evento di straordinaria importanza segna l’inizio ufficiale del suo ministero come Successore di San Pietro. La piazza, piena di bandiere e segni di devozione, è testimone di un rito che unisce il mondo intero, in un’atmosfera di grande spiritualità e solennità.

Simbolismo profondo e celebrazione storica

La Messa, che si sta celebrando in questo momento, è ricca di simboli che richiamano il legame indissolubile tra il Papa e la Chiesa universale. Il rito si sta svolgendo nella Confessione di San Pietro, il luogo che rappresenta il martirio dell’Apostolo e il fondamento della Chiesa di Roma. Qui, Leone XIV ha sostato in preghiera, prima di avviare il suo pontificato con i segni del suo ufficio: il Pallio e l’Anello del Pescatore. Questi simboli, carichi di significato, rappresentano il compito di guidare il popolo di Dio, come conferito da Gesù a Pietro.

Attualmente, i cardinali e i diaconi stanno portando i segni del pontificato, in processione verso l’altare, in un momento carico di significato per la Chiesa e per tutti i fedeli che sono presenti in Piazza San Pietro, e in tutto il mondo, attraverso le trasmissioni televisive e online.

Il messaggio di unità e speranza

Le delegazioni internazionali, provenienti da tutto il mondo, sono presenti in un segno di unione universale. Tra i partecipanti ci sono 156 delegazioni straniere, tra cui 9 sovrani regnanti e 20 capi di Stato, tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, e tanti altri leader mondiali. Le delegazioni italiane, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sono presenti per rendere omaggio al nuovo Papa.

La Messa di inizio del pontificato non è solo una celebrazione liturgica, ma un momento di unione tra tutte le nazioni, un segno di speranza e di pace che il Papa Leone XIV porta con sé all’inizio del suo ministero. Con il canto di “Ad multos annos”, i fedeli stanno augurando al Papa un lungo e fruttuoso pontificato.

Mentre la Messa prosegue, con il rito dell’aspersione dell’acqua benedetta, le invocazioni, e il canto del Gloria, l’intera Piazza San Pietro e il mondo intero si uniscono nel fervente desiderio di seguire il nuovo Papa nel cammino della fede, dell’amore e della speranza, testimoniando con lui il cammino della Chiesa nei tempi a venire.