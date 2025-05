La capolista Aragona vince a Cefalù. Ma la Kepha gioca una bella partita

Ecco il commento dettagliato sulla 24ª giornata del campionato di Serie D Femminile – Girone A:

🔹 COM.FER. PALERMO – G.S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 1-3 (16-25, 14-25, 25-15, 19-25)

Gara dai due volti: partenza decisa delle ospiti che si impongono agevolmente nei primi due set. La COM.FER. reagisce con orgoglio nel terzo set, accorciando le distanze, ma nel quarto cede nuovamente sotto i colpi della Pallavolo 2000, più continua e concreta. Tre punti preziosi per la squadra ospite che sale a quota 19.

🔹 APD CEGAP – A.C.D.S. CAPACENSE 0-3 (23-25, 22-25, 24-26)

Match molto equilibrato, come dimostrano i parziali, ma alla fine la Capacense dimostra di essere una delle big del torneo, spuntandola nei momenti decisivi di ogni set. Le ragazze del Cegap giocano una buona pallavolo ma non riescono mai a piazzare il colpo decisivo. La Capacense rimane saldamente al secondo posto.

🔹 VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO – POMARALVA 0-3 (15-25, 18-25, 15-25)

Nessuna difficoltà per la Pomaralva che domina l’incontro dall’inizio alla fine. Troppo il divario tecnico e mentale tra le due formazioni, con la formazione ospite che consolida il terzo posto in classifica mentre le padrone di casa restano penultime.

🔹 PALERMO MONDELLO VOLLEY – ASD VOLLEY SPORT ALCAMO 1-3 (25-21, 24-26, 19-25, 21-25)

Il Mondello parte bene conquistando il primo set, ma l’Alcamo reagisce con forza e, dopo un secondo parziale combattutissimo, prende il controllo della gara.

🔹 JINGLE KEPHA 2.0 – MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA 1-3 (20-25, 25-23, 10-25, 14-25)

Una bella prova della Kepha, che conquista con merito un set contro la capolista Aragona già matematicamente promossa in Serie C. Le ragazze di Cefalù, ormai salve, giocano con serenità e impegno, mettendo anche in difficoltà le blasonate avversarie nel secondo set. Aragona, dopo il piccolo passaggio a vuoto, riprende le redini del gioco e chiude la gara con autorità. Da sottolineare la crescita della Kepha, che si conferma in ottima forma in questa fase finale di stagione.

🔹 ASD PRIMULA – MEDTRADE VOLLEY PALERMO 3-0 (25-19, 25-23, 25-21)

Tre punti netti per la Primula, che archivia la pratica Medtrade con una prova solida, seppur non spettacolare. Le ospiti provano a rimanere agganciate nel secondo e terzo set ma non riescono mai a cambiare l’inerzia dell’incontro. La Primula consolida la quinta posizione mentre la Medtrade resta in zona bassa.



Classifica



1 MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA 65

2 A.C.D.S. CAPACENSE 57

3 POMARALVA 56

4 PALERMO MONDELLO VOLLEY 39

5 ASD PRIMULA 35

6 US. VOLLEY BAGHERIA 33

7 ASD VOLLEY SPORT ALCAMO 31

8 APD CEGAP 25

9 JINGLE KEPHA 24

10 MEDTRADE VOLLEY PALERMO 23

11 G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 19

12 COM.FER. PALERMO 13

13 VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO 12

Mancano solo due giornate al termine del campionato: la corsa per il secondo posto è ancora apertissima, mentre in coda diverse squadre cercano di chiudere la stagione con onore. Da rimarcare la Kepha, che dopo una stagione altalenante si regala una prova di grande cuore contro la prima della classe.