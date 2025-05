Cercasi il “Cantautore delle Madonie”: un’opportunità per gli artisti locali

L’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo è alla ricerca del “Cantautore delle Madonie”, un premio che offre l’opportunità ai talenti musicali locali di farsi conoscere al grande pubblico. Il vincitore di questo riconoscimento avrà l’occasione di esibirsi durante il Festival dei Cantautori, che si terrà il 1 giugno 2025 al Teatro Comunale di Cefalù.

Un premio per i talenti delle Madonie

Il Premio Cantautore delle Madonie è destinato a tutti coloro che sono nati nei paesi delle Madonie. La partecipazione al concorso è aperta a quanti desiderano portare la propria musica sul palco del Festival. Non è necessario che il brano tratti temi legati specificamente alle Madonie, ma si potrà cantare qualsiasi canzone, purché originale.

Un’opportunità di visibilità: il Premio Messineo

Durante l’evento, oltre al Premio Cantautore delle Madonie, verrà anche assegnato il Premio Messineo, un riconoscimento del valore di 500 euro, che sarà attribuito a uno dei partecipanti. Il premio rappresenta non solo un sostegno economico, ma anche una preziosa occasione di visibilità per i cantautori emergenti della regione.

Come partecipare?

Partecipare è semplice: basta inviare una richiesta di partecipazione via email all’indirizzo [email protected], allegando le proprie generalità. Non è necessario inviare il brano al momento dell’iscrizione, ma ogni partecipante dovrà essere pronto a presentare una propria canzone durante il Festival dei Cantautori.

Un palco per farsi conoscere

Il 1 giugno 2025, il Teatro Comunale di Cefalù ospiterà il Festival dei Cantautori, un evento che celebra la musica d’autore e offre ai cantautori locali l’opportunità di mettersi in mostra e far conoscere il proprio talento. Sarà una serata di musica, emozioni e condivisione, dove ogni artista avrà la possibilità di raccontarsi attraverso la propria musica.

Non perdere questa opportunità!

Se sei nato in uno dei paesi delle Madonie e hai una canzone che vuoi far sentire, non perdere questa occasione! Invia subito la tua richiesta di partecipazione e preparati a vivere una serata emozionante al Teatro Comunale di Cefalù il 1 giugno 2025. Un palco che celebra la musica e i talenti delle Madonie, un’occasione da non lasciarsi sfuggire!