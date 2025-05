Virtus Trapani promossa in C: un trionfo storico che profuma di Leggenda. Complimenti anche da Cefalù

In una serata destinata a rimanere scolpita negli annali dello sport trapanese, la Virtus Trapani – Remax Hub Immobiliare compie l’impresa e conquista l’agognata promozione in Serie C, scrivendo una pagina memorabile della propria storia cestistica.

Nella seconda sfida della finale playoff, disputata in un palasport infuocato e gremito di passione, i ragazzi di coach Napoli hanno espugnato ancora una volta il fortino dei Ribera Knights, imponendosi con un emozionante 63-65 (19-11, 14-10, 15-22, 15-22). Una vittoria tanto sofferta quanto meravigliosa, figlia di carattere, sacrificio e una forza mentale fuori dal comune.

Una Battaglia dal Cuore Epico

Il match sembrava subito pendere a favore dei padroni di casa, trascinati da un pubblico caloroso e da un avvio deciso, con un primo tempo dominato nei parziali. Ma è proprio nei momenti di maggiore difficoltà che si riconosce il valore di una squadra. E la Virtus Trapani ha mostrato tutto il proprio cuore.

Sotto nel punteggio e con l’inerzia a sfavore, i virtusini non hanno mai smesso di crederci. Hanno risposto colpo su colpo, rimontando pallone dopo pallone, trovando energia nella grinta, forza nella coesione e lucidità nei momenti decisivi. Una ripresa sontuosa, chiusa con due parziali identici da 15-22, ha ribaltato le sorti dell’incontro e spalancato le porte della promozione.

L’Abbraccio della Città

È una gioia che va oltre il parquet: è l’abbraccio di una città intera che attendeva da anni questo ritorno. Una Serie C che sa di rinascita, di riscatto e di orgoglio. Ogni singolo sforzo, ogni allenamento, ogni trasferta è oggi ripagato da questa splendida realtà.

“Dedichiamo questa vittoria a tutti coloro che non hanno mai smesso di credere in noi” – è il messaggio che rimbalza forte dallo spogliatoio virtusino. Ed è un messaggio che emoziona, perché racconta una storia fatta di passione autentica, lavoro silenzioso e sogni condivisi.

Oggi è il Giorno della Virtus

Oggi la Virtus Trapani non ha semplicemente vinto una partita. Ha dimostrato che con coraggio, cuore e determinazione, nessun traguardo è impossibile. È tornata dove merita di stare, tra le grandi, pronta a scrivere nuovi capitoli di un’avventura che si preannuncia entusiasmante.

Tanti i messaggi di congratulazioni che sono arrivato anche da Cefalù.



Un grazie speciale dalla Virtus al Trapani Shark “Per aver regalato un momento indimenticabile ai nostri ragazzi e ragazze, che ieri hanno avuto l’onore e l’emozione di scendere in campo accanto ai loro beniamini.

Vivere da vicino il sogno, respirare l’atmosfera di una squadra di Serie A e calcare lo stesso parquet dei loro idoli… è qualcosa che porteranno nel cuore per sempre!

Grazie di cuore a tutta la società per questa splendida opportunità!”.

Benvenuta, Serie C. La Virtus è tornata.