Ferrari in rimonta: un doppio piazzamento buono che valorizza il potenziale della SF-25

La Scuderia Ferrari HP ha vissuto una domenica di grande determinazione e strategia impeccabile, con entrambi i piloti autori di una notevole rimonta in una gara intensa e ricca di colpi di scena. Lewis Hamilton ha tagliato il traguardo in quarta posizione, mentre Charles Leclerc ha concluso sesto, consentendo al team di raccogliere un bottino complessivo di 20 punti. Un risultato significativo su un tracciato notoriamente ostico in termini di sorpassi, che conferma il buon livello prestazionale della SF-25, competitiva sia con mescole Medium che Hard.

La strategia della riscossa

Dopo una qualifica complicata, la squadra ha affrontato la gara con un approccio aggressivo e differenziato sul piano strategico. Charles Leclerc, partito undicesimo con gomme Medium, ha guadagnato subito posizioni preziose, mentre Hamilton, dodicesimo al via, ha scelto di montare le Hard. Il monegasco si è mantenuto nella top ten fino al decimo giro, quando è stato richiamato ai box per anticipare la sosta e rientrare in pista con aria pulita. La mossa ha dato i suoi frutti, permettendogli un efficace undercut che lo ha proiettato all’ottavo posto, grazie anche a un ritmo incisivo.

L’intervento della Virtual Safety Car al 29° passaggio, a causa dell’arresto di Esteban Ocon, ha rimescolato nuovamente le carte. Il team ha colto l’occasione per effettuare una doppia sosta: Hamilton ha cambiato le Hard con le Medium, mentre Leclerc ha montato un ulteriore set di Hard per arrivare fino alla bandiera a scacchi. Al restart, Lewis si trovava in settima posizione, Charles in decima.

La prestazione dei due ferraristi è stata brillante: entrambi hanno superato le Aston Martin, Kimi Antonelli e Hadjar, scalando rapidamente la classifica. Al giro 46, un guasto sulla vettura di Antonelli ha richiesto l’ingresso della Safety Car. La squadra ha sfruttato l’occasione per richiamare Hamilton, che ha montato nuovamente le Hard perdendo solo metà del tempo normalmente necessario. L’inglese è rientrato in settima posizione, mentre Leclerc è rimasto in pista, risalendo fino alla quarta piazza.

La ripartenza ha visto Lewis superare George Russell, portandosi all’inseguimento di Alex Albon, impegnato in un duello con Leclerc. Al 60° giro, Albon ha affiancato Charles tagliando la prima variante, lasciando temporaneamente la posizione alla Ferrari. Poco dopo, Hamilton ha approfittato della situazione per superare il compagno di squadra, portandosi in quarta posizione. Nonostante un ultimo tentativo per conquistare il podio ai danni di Oscar Piastri, Hamilton ha chiuso a ridosso dei primi tre. Leclerc, dal canto suo, ha ceduto infine la quinta posizione ad Albon, su indicazione del team, in via precauzionale per evitare una potenziale penalizzazione dopo l’episodio al limite alla prima variante.

Guardando a Monaco

La Scuderia rientrerà a Maranello già in serata, ma il tempo per riflettere sarà minimo: il prossimo weekend segna l’appuntamento con il prestigioso Gran Premio di Monaco, gara di casa per Charles Leclerc.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Lewis Hamilton – #44

“Oggi mi sono sentito finalmente in sintonia con la vettura, come non accadeva dalla Sprint Race in Cina. Tutto ha funzionato alla perfezione: strategia, pit stop, bilanciamento. Siamo riusciti a risalire bene dopo una qualifica difficile. C’è ancora da lavorare, soprattutto sul giro secco, ma se continuiamo su questa strada potremo ambire al podio. Un grazie speciale ai tifosi: il vostro supporto è fondamentale, spero che oggi vi abbiamo resi fieri.”

Charles Leclerc – #16

“A volte le gare non girano come si vorrebbe, e oggi per me è stata una di quelle giornate. La Virtual Safety Car e la Safety Car sono arrivate nei momenti peggiori per noi. Nonostante ciò, la sesta posizione non è da disprezzare, viste le difficoltà del weekend. Dobbiamo migliorare in qualifica, perché la vettura in gara ha un buon potenziale. Ora ci aspetta Monaco: è un tracciato tecnico e unico, dove ogni dettaglio conta. Faremo il massimo per ottenere un buon risultato davanti al pubblico di casa.”

Fred Vasseur – Team Principal, Scuderia Ferrari HP

“Oggi abbiamo mostrato un passo gara solido e strategie ben calibrate. I pit stop sono stati eseguiti con precisione, ma resta un po’ di rammarico per le qualifiche, che ancora una volta non ci hanno permesso di partire più avanti. Lewis ha disputato una gara molto concreta e ricca di bei sorpassi. Per quanto riguarda Charles, la fortuna non è stata dalla sua parte con le neutralizzazioni. Ritengo comunque corretta la scelta di lasciarlo in pista con le Hard. Nel finale, la richiesta di restituire la posizione ad Albon è stata una misura cautelativa per evitare una penalità che avrebbe compromesso ulteriormente il risultato.”

Prossima tappa: Monte Carlo

L’appuntamento con la Formula 1 torna tra meno di sette giorni sul tracciato cittadino del Principato di Monaco, dove la Scuderia Ferrari HP punta a proseguire la sua crescita, consapevole delle sfide tecniche che il circuito monegasco comporta ma forte della consistenza mostrata in gara.