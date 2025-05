Cefalù dice NO alle mafie: una settimana di eventi per la legalità

Cefalù si prepara ad accogliere una significativa serie di eventi dedicati alla promozione della legalità e alla sensibilizzazione contro la mafia. L’iniziativa, in programma dal 21 al 23 maggio 2025, coinvolgerà studenti e cittadinanza in momenti di riflessione e confronto su temi fondamentali per la società civile.

Il programma prenderà il via mercoledì 21 maggio 2025 alle ore 10:30 presso il Teatro Comunale “Salvatore Cicero”. Gli studenti dell’IISS “Del Duca – Bianca Amato” e dell’Istituto “Mandralisca” parteciperanno alla presentazione del libro L’armata del diavolo, edito da Navarra Editore. L’incontro vedrà il dialogo con gli autori, Dott. Calogero Ferrara, Procuratore Europeo Delegato, e Dott. Francesco Petruzzella, Analista presso la Procura di Palermo. Un’occasione preziosa per i giovani di confrontarsi con figure di rilievo impegnate quotidianamente nella lotta alla criminalità organizzata.

Giovedì 22 maggio 2025 alle ore 10:30, sempre al Teatro Comunale “Cicero”, l’attenzione si sposterà sul linguaggio teatrale. Gli studenti dell’IC Botta di Cefalù assisteranno alla rappresentazione teatrale L’agenda rossa. Seguirà un dibattito con Cocò Gulotta e Sebastiana Eriu, che guideranno una riflessione critica attraverso la forza del racconto e della scena.

La settimana si concluderà venerdì 23 maggio 2025 alle ore 9:30 con una manifestazione cittadina che vedrà protagonisti gli studenti di tutte le scuole di Cefalù. Il corteo partirà da Largo Di Giorgio per concludersi in Piazza Duomo, in un momento corale e simbolico che intende rappresentare il rifiuto compatto della mafia da parte dell’intera comunità.

Con questo articolato programma, Cefalù riafferma il suo impegno nella costruzione di una cultura della legalità, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Attraverso la letteratura, il teatro e la mobilitazione collettiva, l’iniziativa intende lasciare un segno profondo e duraturo, promuovendo una cittadinanza attiva e consapevole contro ogni forma di criminalità organizzata.