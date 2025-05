La poesia protagonista a San Mauro Castelverde: Pontiggia e Furnari trionfano al Premio Prestigiacomo

Si è conclusa con grande successo la XII edizione del Premio di Poesia Edita “Paolo Prestigiacomo”, che ogni anno celebra le voci più significative della poesia italiana. I vincitori di questa edizione sono Giancarlo Pontiggia, che ha trionfato nella categoria “Assoluto”, e Gianluca Furnari, che ha conquistato il primo posto nella categoria “Under 35”. Un’edizione che si è distinta per innovazione e sperimentazione, con un panel di giurati altamente qualificati.

“L’edizione di quest’anno è stata speciale, innovativa e sperimentale,” ha dichiarato il fondatore del premio, Fabrizio Ferreri. “Abbiamo avuto il privilegio di lavorare con 104 tra i più autorevoli poeti, critici, intellettuali e operatori culturali italiani. Questo rende il nostro premio ancora più credibile e importante nel panorama letterario nazionale.”

Nella categoria “Assoluto”, Giancarlo Pontiggia è stato premiato per la sua raccolta La materia del contendere (Garzanti), un’opera che si distingue per la sua capacità di fondere la rigorosità formale con un profondo confronto con la classicità greca e latina. La sua poesia, che continua il suo percorso di ricerca, rappresenta una delle voci più alte e riconoscibili della poesia contemporanea in Italia. Accanto a Pontiggia, una Menzione Speciale è andata alla poetessa Nadia Agustoni per Avrei voluto da giovane solo vivere (Nino Aragno Editore), una raccolta intensa che esplora i temi del desiderio, della memoria e della visione politica, raccontando l’esistenza con uno sguardo lucido e senza compromessi.

La vittoria nella categoria “Under 35” è andata a Gianluca Furnari con Quaternarium (Interno Libri Edizioni), un’opera che ha conquistato la giuria grazie alla sua forza immaginativa e originalità. La sua poesia esplora universi cosmici, malinconie umaniste e paesaggi mentali, tra la terra e le galassie, tracciando un percorso nuovo e affascinante nella giovane poesia italiana. Le Menzioni Speciali Under 35 sono andate ex aequo a June Scialpi per Retriever (Tic Edizioni) e a Giulia Martini per Tresor (Interno Poesia), due voci emergenti che esplorano territori differenti, dalla tensione autobiografica alla riflessione esistenziale, con una chiara identità espressiva.

La giuria di quest’edizione si è distinta per la sua pluralità e autorevolezza, composta da esperti con approcci diversi alla poesia. Un aspetto fondamentale di questa edizione è stato il sistema di votazione trasparente: i giurati non hanno potuto votare sé stessi né autori pubblicati dalle case editrici con cui collaborano ufficialmente, garantendo così massima imparzialità e trasparenza.

La premiazione dei vincitori si terrà il 14 e 15 giugno 2025 a San Mauro Castelverde, in occasione della V edizione del Festival di Poesia Paolo Prestigiacomo. Le opere premiate entreranno a far parte del fondo documentario della Casa della Poesia, una struttura destinata a preservare la memoria letteraria del territorio.

Istituito in memoria del poeta maurino Paolo Prestigiacomo, il premio ha l’obiettivo di valorizzare la poesia contemporanea, promuovendo l’incontro tra diverse generazioni e linguaggi poetici. Con particolare attenzione ai giovani e alla qualità editoriale, il Premio “Paolo Prestigiacomo” è diventato una delle manifestazioni poetiche più dinamiche del Mezzogiorno e di tutto il panorama letterario nazionale.

Questa edizione ha confermato ancora una volta l’importanza di questo riconoscimento, che continua a brillare come punto di riferimento nel mondo della poesia italiana, celebrando il talento, la passione e la ricerca che alimentano l’anima letteraria del nostro tempo.