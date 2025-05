Educazione ambientale e imprese d’eccellenza: gli studenti del Domina a Melilli

Nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025, si è svolto ieri un prestigioso study tour che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse dell’Istituto “Pietro Domina” di Petralia Sottana, ospiti presso la sede della Cisma Ambiente S.p.A., realtà d’eccellenza nel panorama siciliano per la gestione integrata dei rifiuti industriali.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con la Paradivi Servizi S.r.l., ha rappresentato un’occasione di alta formazione, offrendo un approfondimento tecnico e valoriale sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti industriali e delle buone pratiche ambientali.

Alla giornata formativa hanno partecipato le classi V e IV dell’indirizzo ITEE di Petralia Soprana e le classi V e III dell’ITCAT di Polizzi Generosa, accompagnate dai docenti Giusy Provinzano, Daniela Li Puma, Michele Antonio Dino, Pasqualino Macaluso e Francesco Minneci. L’Istituto, guidato con visione e competenza dal dirigente scolastico prof. Vito Pecoraro, si conferma punto di riferimento nella didattica ecologica del territorio madonita.

«Una realtà imprenditoriale d’avanguardia che incarna i valori della sostenibilità ambientale e della formazione esperienziale», ha dichiarato il Commissario dell’Ente Parco delle Madonie, Salvatore Caltagirone, intervenuto da remoto per esprimere il proprio plauso e sostegno all’iniziativa. Il Parco, già attivo in una collaborazione strutturata con l’Istituto Pietro Domina, considera questi percorsi formativi parte integrante delle sue azioni strategiche per lo sviluppo sostenibile.

Ad accogliere gli studenti, il Presidente del CdA di Cisma Ambiente, avv. Francesco Carpinato, e il Consigliere Delegato, dott. Luciano Modica, che hanno sottolineato l’importanza della cultura della sostenibilità come leva di trasformazione e crescita per il territorio e come chiave per sensibilizzare le giovani generazioni agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, in particolare quelli legati alla gestione responsabile delle risorse e alla tutela ambientale.

Tra gli intervenuti anche il dott. Vito Cascioferro, Responsabile Qualità e Ambiente di Italkali per il sito minerario di Raffo (Petralia Soprana), e il Sindaco di Petralia Sottana, prof. Piero Polito, il quale ha evidenziato come «il modello di governance ambientale offerto da Cisma Ambiente costituisca un esempio virtuoso e replicabile, capace di coniugare innovazione, rispetto del territorio e responsabilità sociale».

La giornata si è conclusa con un gesto simbolico ma altamente significativo: la piantumazione di alberi negli spazi adiacenti agli impianti, da parte degli studenti, quale testimonianza tangibile di un impegno intergenerazionale verso la cura dell’ambiente.

Un’esperienza formativa, dunque, che va oltre la didattica tradizionale, inserendosi nel più ampio contesto della Settimana della Sostenibilità, preludio alla Settimana Europea dei Geoparchi, e che conferma quanto la sinergia tra scuola, impresa e istituzioni possa generare autentici percorsi di innovazione civica e ambientale.