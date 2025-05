XII Regata Velica dei Borghi più Belli d’Italia: Cefalù ospita il Campionato nazionale d’area isole Sicilia e Sardegna

Cefalù, perla del Tirreno e tra i Borghi più Belli d’Italia, farà da palcoscenico d’eccezione alla XII Regata Velica dei Borghi più Belli d’Italia, valida come Campionato Nazionale d’Area Isole Sicilia e Sardegna, in programma dal 30 maggio al 1° giugno 2025.

L’appuntamento, tra i più attesi del calendario velico del Sud Italia, è promosso sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, che ha affidato l’organizzazione a una solida rete di circoli nautici del territorio:

Lega Navale Italiana – Sezione di Palermo ,

, Vela Club Cefalù A.S.D. ,

, Lega Navale Italiana – Sezione di Termini Imerese ,

, Vela Club Termini Imerese.

L’evento si inserisce in un contesto di grande prestigio non solo sportivo, ma anche culturale e paesaggistico, offrendo agli equipaggi partecipanti l’occasione di regatare nello specchio d’acqua antistante uno dei tratti di costa più suggestivi della Sicilia settentrionale. Cefalù, con il suo centro storico affacciato sul mare e il profilo imponente della Rocca, sarà il fulcro di un fine settimana di vela di altissimo livello tecnico e spettacolare impatto visivo.

Iscrizioni aperte: le procedure di registrazione sono ufficialmente avviate e gli equipaggi di tutta l’area insulare – dalla Sardegna alla Sicilia – sono attesi per una competizione che promette sfide appassionanti e condizioni meteo-marine ideali, in un periodo dell’anno in cui il vento termico di maestrale e le brezze costiere regalano spesso giornate perfette per la vela.

Il Campionato rappresenta una tappa chiave nel percorso di qualificazione alle finali nazionali, offrendo ai team l’opportunità di confrontarsi con avversari di alto profilo in uno scenario unico, dove tecnica e bellezza si fondono in una sintesi di pura passione per il mare.

Tutti i dettagli relativi al bando di regata, categorie ammesse e modalità di iscrizione sono disponibili presso le segreterie dei circoli organizzatori. Gli armatori sono invitati ad anticipare le iscrizioni, vista l’attesa partecipazione e la limitata disponibilità logistica del porto turistico.

Appuntamento, dunque, a Cefalù dal 30 maggio al 1° giugno 2025, per un’edizione che si preannuncia memorabile: vela d’altura, spirito sportivo e la cornice inconfondibile di uno dei luoghi simbolo del Mediterraneo.

