Il Tecnico Davide Boncore lascia la Polisportiva Lascari Cefalù

Comunicato Ufficiale – Ringraziamento a Mister Boncore

La Polisportiva Lascari e Cefalù desidera esprimere il più sentito ringraziamento a Mister Boncore per l’instancabile dedizione, la professionalità e la passione che ha saputo infondere in ogni istante del suo incarico. Con profondo rispetto e sincera gratitudine, la società saluta il tecnico, augurandogli i migliori successi umani e professionali nei prossimi capitoli della sua carriera, che ci auguriamo lo conducano presto verso traguardi di prestigio in categorie superiori.

La conclusione del percorso condiviso avviene nel segno dell’eleganza e del rispetto reciproco, con la consapevolezza di aver affrontato insieme una stagione sportivamente complessa ma vissuta con onore e determinazione. In un campionato di livello altissimo, dove la Polisportiva si è confrontata con autentiche corazzate del panorama calcistico regionale, il contributo di Mister Boncore è stato determinante: la sua esperienza e il suo carisma hanno guidato il gruppo con coraggio e lucidità, sfiorando una salvezza che sarebbe stata più che meritata.

Il nome del nuovo tecnico verrà ufficializzato a breve.