La NASA con i suoi contenuti originali ora in streaming su Prime Video

Il servizio di streaming on demand della NASA, NASA+, ha lanciato un canale FAST (Free Ad-Supported Television) su Prime Video, offrendo agli spettatori un altro modo per seguire sullo schermo le missioni aeronautiche, i voli spaziali con equipaggio umano, scientifiche e tecnologiche dell’agenzia.

Mentre l’agenzia continua a migliorare la vita sulla Terra e a ispirare le nuove generazioni attraverso l’innovazione, l’esplorazione e la scoperta, NASA+ si impegna a condividere storie attraverso la copertura in diretta dei lanci, documentari originali, contenuti per famiglie e molto altro.

“Lo streaming di NASA+ su più piattaforme consente all’agenzia di condividere le sue missioni in modo più efficiente, dal lancio degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, alla possibilità di scoprire dietro le quinte il team che difende la Terra dagli asteroidi, fino alla presentazione di nuove immagini ad alta definizione del cosmo”, ha affermato Wes Brown, amministratore associato facente funzioni per l’Ufficio Comunicazioni presso la sede centrale della NASA a Washington. “La NASA offre uno sguardo ravvicinato su come l’agenzia esplora i segreti dell’universo a beneficio di tutti, garantendo che i contenuti siano facilmente accessibili e ampiamente disponibili al pubblico”.

Oltre al canale FAST, NASA+ è disponibile per il download senza abbonamento sulla maggior parte delle principali piattaforme tramite l’app NASA su dispositivi mobili e tablet iOS e Android, nonché su lettori multimediali in streaming come Roku, Apple TV e Fire TV. Gli utenti possono anche accedere allo streaming online da: