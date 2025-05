In Cina avanza l’esercito delle mamme “single”: un segno dei cambiamenti sociali in corso

Sono circa 30 milioni, e la loro presenza sta diventando una delle manifestazioni più evidenti dei profondi cambiamenti che stanno trasformando la società cinese. Le mamme single, che in molti casi si occupano da sole dei figli, rappresentano una realtà sempre più diffusa nel gigante asiatico, dove i matrimoni sono in costante calo e la composizione familiare sta cambiando.

Secondo i dati ufficiali, il 2023 ha visto un numero di matrimoni sensibilmente inferiore rispetto al passato, con un calo del 20,5% rispetto all’anno precedente. Se nel 2024 i matrimoni registrati erano 6,11 milioni, i divorzi hanno superato i 2,6 milioni. Il dato è emblematico di un trend che continua a segnare la vita della società cinese. A fronte di queste statistiche, la crescita delle famiglie monogenitoriali è una delle conseguenze più evidenti.

Le madri single in Cina, purtroppo, devono confrontarsi con un forte stigma sociale. Secondo il China Daily, ben due madri su tre evitano di rivelare la loro condizione, per paura di essere giudicate dalla società. Il 50,5% teme che i propri figli vengano visti come “imperfetti” e il 37,7% teme che possano essere esclusi dai compagni di classe. Queste difficoltà psicologiche si sommano a quelle legate alla solitudine e al senso di colpa per il benessere dei figli, come sottolinea lo psicologo Li Jiao.

Nonostante le difficoltà, il numero delle mamme single continua a crescere, soprattutto nelle aree urbane, dove l’accesso all’istruzione è più elevato e dove l’impegno verso l’educazione dei figli è una delle principali priorità. Il 61,1% delle madri single afferma di spendere di più per l’istruzione dei propri figli, un dato che rivela l’attenzione verso il futuro dei propri bambini, anche a discapito delle spese personali.

Uno dei maggiori ostacoli che le madri single si trovano ad affrontare è la difficoltà di conciliare il lavoro con la cura dei figli. “La società ha bisogno di vederci nella nostra complessità”, afferma Cheng Kaixi, 37 anni, madre single e lavoratrice nel settore del marketing. “Abbiamo bisogno di maggiore comprensione e sostegno, con politiche per l’infanzia più inclusive e un ambiente di lavoro più equo.”

Nonostante la crescente solitudine di molte donne, che si trovano a dover affrontare l’intera responsabilità educativa senza un partner, queste madri dimostrano un’incredibile forza e resilienza. Tuttavia, la necessità di una maggiore comprensione sociale e di politiche adeguate è ora più che mai urgente.

Il cambiamento della struttura familiare in Cina è accompagnato dal continuo calo dei matrimoni, con numeri che segnano una vera e propria inversione di tendenza rispetto alle tradizioni culturali radicate nel paese. In un contesto in cui la famiglia, pilastro fondamentale del pensiero confuciano, continua a essere messa alla prova, il numero medio di componenti in una famiglia cinese è diminuito drasticamente dal 1990 a oggi.

Nel 1990, una famiglia cinese era composta in media da 3,96 membri; oggi questa cifra è scesa a 2,62. È evidente che stiamo assistendo a un’evoluzione sociale che non solo ridefinisce i modelli familiari, ma anche il ruolo delle donne, costrette a diventare protagoniste di una nuova normalità.

Con il proseguire di questo trend, le mamme single non sono più una minoranza silenziosa, ma un elemento sempre più centrale nella società cinese. Il loro percorso non è facile, ma la loro determinazione a cambiare il corso della storia familiare è una prova di forza che merita attenzione. A fronte di un panorama che si fa sempre più complesso, la sfida di queste donne sarà non solo quella di educare i propri figli, ma anche quella di abbattere le barriere di un sistema sociale che fatica ad accettare la pluralità delle forme familiari.

Le mamme single in Cina sono un simbolo di un cambiamento profondo e irreversibile. E se il futuro del paese continuerà a passare attraverso una maggiore inclusività e il rafforzamento delle politiche di supporto alle famiglie, queste donne saranno sicuramente una delle forze più importanti della nuova Cina che sta nascendo.