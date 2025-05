Fondazione Mandralisca: continuità e nuove nomine nel nuovo Consiglio di Amministrazione

Con la Determinazione Sindacale n. 8 del 20 maggio 2025, il Sindaco di Cefalù, Daniele Salvatore Tumminello, ha ufficializzato il rinnovo e l’integrazione del Consiglio di Amministrazione della storica Fondazione Culturale Mandralisca, ente di fondamentale rilevanza per il patrimonio culturale e identitario della cittadina normanna.

In un atto che coniuga continuità e rinnovamento, viene riconfermata per un ulteriore triennio, fino al 31 dicembre 2027, la componente già in carica su nomina diretta del primo cittadino:

il Prof. Vincenzo Garbo ,

, la Dott.ssa Maria Teresa Rondinella ,

, l’Avv. Luigi Spinosa.

Questa riconferma, prevista dallo Statuto della Fondazione e concessa una sola volta consecutiva, assicura stabilità amministrativa e progettuale, nel solco della valorizzazione del Museo Mandralisca e delle attività culturali collegate.

A completare il nuovo CdA, le designazioni pervenute dagli Assessorati regionali competenti, secondo le prerogative statutarie:

per l’ Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale , è stato nominato il Dott. Silvio Ciolino ;

, è stato nominato il ; per l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, la Dott.ssa Laura Gattuso.

Tutti i membri risultano pienamente in regola con i requisiti richiesti dallo statuto dell’Ente, in particolare in merito a incompatibilità e assenza di cariche pubbliche elettive o legami familiari con l’Amministrazione comunale.

Come da regolamento della Fondazione, i membri del Consiglio di Amministrazione operano a titolo gratuito, contribuendo alla missione culturale dell’ente con spirito di servizio civico.