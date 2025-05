Gino Pantaleone presenta a Cefalù il suo libro “degenerati”. Per dire no a tutte le forme di dittatura

La città di Cefalù si appresta a ospitare la presentazione del libro “Degenerati – Artisti e intellettuali ripudiati dai regimi totalitari” di Gino Pantaleone, edito da Navarra Editore. L’appuntamento, Domenica 25 Maggio ore 18.00, Teatro comunale “Salvatore Cicero” promette di essere un’occasione di profonda riflessione sulla libertà d’espressione e sul destino di coloro che, a causa della loro arte o del loro pensiero, sono stati ostracizzati da sistemi politici oppressivi. Dialoga con l’Autore Salvatore Cusimano, giornalista ed ex Direttore di RAI Sicilia.

Il volume, che si avvale della prefazione di Nicolò D’Alessandro e della postfazione di Aldo Gerbino.

La presentazione vedrà la partecipazione di figure istituzionali e culturali.

I Degenerati di Gino Pantaleone sono artisti e intellettuali che si sono opposti a un regime dittatoriale nei loro paesi patrii: attraverso le loro storie, i loro versi e le dichiarazioni più rappresentative, l’autore ci porta alla riscoperta del loro canto lirico e della loro lotta per il libero pensiero.

“Degenerati” sono scrittori e scrittrici, poeti e poetesse, musicisti e musiciste, artisti e artiste dissidenti che si sono opposti a un regime dittatoriale, con riferimento all’etichetta data nella Germania nazista agli artisti esclusi dall’arte ufficiale, che esaltava invece la retorica del regime.

L’autore suddivide la ricerca in macrocapitoli, corrispondenti ai cinque continenti, con un’introduzione sui regimi dittatoriali dei Paesi presi in esame: dalla Libia di Gheddafi al Sudafrica dell’apartheid, dalle persecuzioni del Maccartismo del XX secolo a quelle del Messico di Porfirio Díaz, e ancora dalla Cambogia di Pol Pot e dei Khmer Rossi alla Cina di Mao Zedong, dalla Corea del Nord di Kim Jong-un all’Indonesia di Haji Suharto, dall’Iran degli Ayatollah alla Turchia di Erdogan, dalla Grecia di Papadopoulos alla Germania di Hitler, fino all’Unione Sovietica di Stalin.

Il testo è arricchito con brani poetici e le dichiarazioni più significative degli artisti degenerati: tra gli altri, Salman Rushdie, Marjane Satrapi, Salvatore Quasimodo, Benedetto Croce, Luis Sepulveda, Isabel Allende, Gli Inti-Illimani, Violeta Parra, Miriam Makeba, Nadine Gordimer, Wole Soyinka, Arthur Miller, Allen Ginsberg, Nazim Hikmet Ran, Ferit Orhan

L’AUTORE:

Gino Pantaleone è poeta e scrittore palermitano. Ha pubblicato le raccolte poetiche Urla di dentro (1996), Il vento occidentale (2007), Canti a Prometeo (2018) e Studi sulle attese (2023) e i saggi Non dobbiamo aver paura (2012), Il Gigante Controvento. Michele Pantaleone, una vita contro la mafia (2014), Liber. Storia della scrittura, biblioclastìe, letture resistenti (2020).

Fra i titoli accademici, quelli dell’Accademia di St.Lukas di Anversa (1996), dell’Accademia Costantiniana (1997) e dell’Accademia Siciliana di Cultura Umanistica (2018).



Navarra Editore

Collana: Officine

Categoria: Saggistica

Pagine: 340

ISBN: 9791281655195

Formato: 14×21

Uscita: dicembre 2024