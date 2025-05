Gran Premio di Monaco 2025: l’élite della Formula 1 nella cornice più iconica del mondiale

Il Campionato del Mondo di Formula 1 approda nel cuore del Principato per l’ottavo atto della stagione 2025: il Gran Premio di Monaco. Un appuntamento che, più di ogni altro, incarna lo spirito aristocratico e leggendario del Circus, tra yacht scintillanti, curve anguste e la magia di Monte-Carlo. Da oggi, venerdì 23 maggio, prende il via l’intenso weekend monegasco con la prima sessione di prove libere prevista alle ore 13.30. Il tutto sarà raccontato in diretta e in esclusiva da Sky Sport e NOW, con una copertura totale che accompagnerà gli appassionati fino alla bandiera a scacchi di domenica 25 maggio.

Il programma completo del weekend, in diretta su Sky e NOW

Venerdì 23 maggio

11.00 – Qualifiche F3

– Qualifiche F3 13.15 – Paddock Live

– Paddock Live 13.30 – Prove Libere 1 F1

– Prove Libere 1 F1 14.30 – Paddock Live

– Paddock Live 15.05 – Qualifiche F2

– Qualifiche F2 16.45 – Paddock Live

– Paddock Live 17.00 – Prove Libere 2 F1

– Prove Libere 2 F1 18.00 – Paddock Live

– Paddock Live 18.40 – Qualifiche Porsche Supercup

– Qualifiche Porsche Supercup 19.30 – Paddock Live Show

– Paddock Live Show 20.00 – Conferenza Team Principal (differita)

Sabato 24 maggio

10.40 – Sprint Race F3

– Sprint Race F3 12.15 – Paddock Live

– Paddock Live 12.30 – Prove Libere 3 F1

– Prove Libere 3 F1 13.30 – Paddock Live

– Paddock Live 14.10 – Sprint Race F2

– Sprint Race F2 15.15 – Warm-Up

– Warm-Up 15.30 – Paddock Live

– Paddock Live 16.00 – Qualifiche F1

– Qualifiche F1 17.15 – Paddock Live

– Paddock Live 17.45 – Paddock Live Show

Domenica 25 maggio

07.55 – Feature Race F3

– Feature Race F3 09.35 – Feature Race F2

– Feature Race F2 11.55 – Gara Porsche Supercup

– Gara Porsche Supercup 13.30 – Paddock Live

– Paddock Live 15.00 – Gara F1

– Gara F1 17.00 – Paddock Live Post-Gara

– Paddock Live Post-Gara 17.20 – Debriefing

– Debriefing 17.45 – Notebook

– Notebook 18.00 – Race Anatomy

Una copertura editoriale senza precedenti

Sky mette in campo una squadra d’élite per raccontare ogni curva del tracciato del Principato. Carlo Vanzini sarà la voce della cronaca, affiancato dal prezioso contributo tecnico di Marc Gené. Le analisi più approfondite troveranno spazio nella Tech Room, grazie all’expertise di Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. Il pre e post gara saranno animati da Davide Camicioli con Vicky Piria, mentre Mara Sangiorgio garantirà collegamenti live direttamente dal paddock. Il gran finale di ogni giornata sarà affidato a Fabio Tavelli e al suo Race Anatomy, per una lettura puntuale e raffinata di ciò che è accaduto in pista.

Dove seguire il GP di Monaco 2025

Il weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, con aggiornamenti costanti anche su Sky Sport24 e su skysport.it, oltre che su tutti i canali social ufficiali.

Repliche su Sky Sport F1

Qualifiche : sabato 24 maggio alle 19.30 e 21.30

: sabato 24 maggio alle e Gara: domenica 25 maggio alle 22.00, lunedì 26 maggio a mezzanotte

Il fascino senza tempo di Monaco, l’eleganza del contesto e l’imprevedibilità della pista: tutto è pronto per uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario. La Formula 1 torna a vestire lo smoking.