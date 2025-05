Volley Serie D Femminile: la lotta salvezza infiamma il finale di stagione

Mentre il sipario sul campionato di Serie D Femminile – Girone A si avvicina alla calata, la classifica ha già sancito gran parte dei suoi verdetti, almeno per quanto riguarda la corsa alla promozione. Mediterranea Serramenti Aragona (65 punti), A.C.D.S. Capacense (57) e Pomaralva (56) hanno già da tempo legittimato con autorevolezza il proprio passaggio alla categoria superiore, rendendo le ultime due giornate una passerella d’onore per tre squadre che hanno dominato l’intera stagione con continuità, organizzazione e talento.

La lotta salvezza: tensione e matematica

Se la promozione ha già trovato le sue protagoniste, il discorso cambia completamente in coda, dove il destino non è ancora scritto per tutte. La Medtrade Volley Palermo (10ª, 23 punti) ha centrato la salvezza con anticipo, mentre la Jingle Kepha 2.0 (9ª, 24) è matematicamente fuori dalla zona rossa già da due turni, forte degli 11 punti di vantaggio sulla penultima.

Più incerta la situazione della Pallavolo 2000 (11ª, 19 punti), che conserva un vantaggio di 6 punti sulla Com.Fer. Palermo (12ª, 13), unica squadra ancora teoricamente in grado di salvarsi, seppur con un’impresa al limite dell’epico. Solo un filotto di due vittorie della Com.Fer., accompagnato da due sconfitte della Pallavolo 2000, potrebbe ribaltare l’attuale equilibrio. Ultima e già retrocessa la Volley Land & Dolce Carollo, che con soli 12 punti non può più sperare nella permanenza.

Il programma della 25ª giornata – Sfide con pesi specifici diversi

La giornata di campionato si apre sabato 24 maggio con partite che, se per alcune squadre rappresentano solo un’ultima vetrina, per altre valgono la stagione.

A.C.D.S. Capacense – ASD Volley Sport Alcamo (ore 18:00):

Sfida senza più implicazioni di classifica per la seconda in graduatoria, Capacense, che ospita un Alcamo solido a metà classifica. Le ragazze di Capacense cercheranno di onorare il proprio splendido cammino con un’altra vittoria per mantenere il secondo posto.

Medtrade Volley Palermo – Volley Land & Dolce Carollo (ore 16:30):

Partita di pura formalità tra due squadre già con il destino definito. Medtrade salva, Carollo retrocessa: sarà una sfida da interpretare con orgoglio e voglia di chiudere al meglio.

ASD Primula – Palermo Mondello Volley (25/05 ore 18:30):

Un interessante confronto tra la quinta e la quarta forza del torneo. Mondello ha poco da chiedere alla classifica ma può testare la propria tenuta in vista della prossima stagione.

Pallavolo 2000 – APD Cegap (ore 18:00):

Partita chiave per la salvezza. Pallavolo 2000 deve evitare passi falsi per mantenere a distanza Com.Fer. e blindare la permanenza. Di fronte, un Cegap solido ma fuori da ogni ambizione.

Pomaralva – Com.Fer. Palermo (ore 17:45):

La sfida dal peso specifico maggiore. Pomaralva, terza in classifica e già promossa, affronta una Com.Fer. all’ultima chiamata per tentare un miracoloso salvataggio. Solo una vittoria potrebbe tenere vivo un lumicino di speranza.

Volley Bagheria – Jingle Kepha 2.0 (25/05 ore 18:30):

Incontro che profuma di derby per due squadre che possono giocare con la mente libera. Kepha ha già centrato l’obiettivo, Bagheria vuole difendere la sesta posizione.

Due giornate, sei punti ancora in palio, ma per quasi tutte le squadre è già tempo di bilanci. Resta da decidere solo l’ultima retrocessione, mentre in vetta si celebra un podio tanto meritato quanto prevedibile. Il campo darà l’ultimo verdetto: la parola ora passa alla rete.