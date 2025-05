Kepha Volley di Cefalù: ultimi riflessi di una stagione ricca di soddisfazioni

Con l’eleganza propria delle grandi realtà sportive che sanno coniugare tecnica, progettualità e spirito di squadra, Kepha Volley si appresta a vivere l’ultima settimana di impegni ufficiali della stagione 2024–2025. Un’annata ricca di sfide e soddisfazioni, che ha visto protagoniste numerose formazioni del club, impegnate in un percorso di crescita continua e visione lungimirante.

Ultime Battute per Seconda Divisione F, Serie D F e Prima Divisione M

Siamo ormai agli sgoccioli e il sipario si appresta a calare sulle competizioni delle categorie Seconda Divisione Femminile, Serie D Femminile e Prima Divisione Maschile. L’ultima settimana di gare sarà il suggello di una stagione intensa e formativa, prima che l’attenzione si sposti verso le fasi finali del Campionato di Seconda Divisione Maschile, in cui il sodalizio cefaludese sarà impegnato con la formazione del Progetto IISS J. Del Duca Kepha 2.0.

Seconda Divisione Femminile: Obiettivo Centrato con Lungimiranza

La formazione femminile del Progetto IISS J. Del Duca Kepha 2.0 scenderà in campo a Palermo, ospite del Club Leoni, per l’ultima gara del girone Play Out. La classifica non presenta più insidie: la salvezza è già stata conquistata con anticipo grazie alla determinazione di un gruppo giovane, composto prevalentemente da atlete classe 2011, con il prezioso innesto di talenti provenienti dai gruppi Under 16 e Under 18. Una squadra che ha mostrato compattezza, spirito di sacrificio e una prospettiva promettente per le stagioni a venire.

Serie D Femminile: Sguardo al Futuro

La Jingle Kepha 2.0 D, guidata da coach Sabatino, ha da tempo messo al sicuro la permanenza in Serie D Femminile. Le ultime giornate di campionato sono state l’occasione ideale per aprire un nuovo capitolo, lanciando in campo le atlete del settore giovanile nel contesto regionale. Un banco di prova prezioso per valutare individualità e potenziale tecnico, in un clima competitivo ma orientato alla crescita. L’ultima gara, che si svolgerà tra le mura amiche, vedrà la squadra affrontare la Capacense, fresca di promozione in Serie C.

Prima Divisione Maschile: Una Festa per la Promozione

Infine, la Farmacia Vacanti Kepha 2.0, già vincitrice della promozione in Serie D Maschile, sarà impegnata nell’ultimo atto del girone Play Off di Prima Divisione. Il confronto in trasferta con l’ASD Primula di Monreale, altra squadra neopromossa, sarà non solo una sfida per la vetta della classifica ma soprattutto un momento di celebrazione condivisa. A prescindere dal risultato finale, la stagione si chiude con il sigillo del successo, frutto di programmazione, sacrificio e spirito di gruppo.

Con questa settimana si chiude ufficialmente la stagione sportiva di Kepha Volley, ma ciò che rimane non è solo un bilancio tecnico positivo: è la conferma di un progetto sportivo solido, costruito sui valori della formazione, del rispetto e della crescita. Lo sguardo è già rivolto al futuro, con la consapevolezza che ogni traguardo raggiunto è la base per nuove ambizioni.