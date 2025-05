Cefalù ha ricordato Nicola Botta. Deposta una corona di Alloro

Nel ricordo di Nicola Botta: l’omaggio dell’Amministrazione Comunale nel 139° anniversario della scomparsa

L’Amministrazione comunale di Cefalù, fedele all’impegno di custodire e onorare la memoria di coloro che, con le proprie idee, le azioni e i sacrifici, hanno contribuito in modo determinante alla costruzione della nostra identità civica, ha reso omaggio, nella mattinata odierna, alla nobile figura di Nicola Botta, nel giorno del 139° anniversario della sua morte.

Presso il monumento eretto in suo onore all’interno della Villa Comunale, il Vicesindaco Rosario Lapunzina ha deposto una corona d’alloro, simbolo di gratitudine e rispetto da parte dell’intera comunità.

Nicola Botta (1834–1886) fu protagonista di una stagione storica decisiva per le sorti della nazione e della nostra terra. A soli ventidue anni prese parte, con il fratello Carlo, Salvatore Spinuzza e altri valorosi concittadini, ai moti antiborbonici del 1856, per i quali subì la condanna a diciotto anni di carcere duro a Favignana. Fu liberato nel 1860 grazie all’azione di Giuseppe Garibaldi, al quale si unì nella celebre Spedizione dei Mille.

Dopo l’esperienza garibaldina, entrò a far parte dell’esercito italiano e combatté valorosamente nella Terza guerra d’indipendenza. La sua dedizione al bene pubblico si manifestò anche nella successiva attività parlamentare: nel 1864, ad appena trent’anni, fu eletto Deputato del Regno d’Italia, rappresentando per ben ventidue anni e sette legislature il collegio di Cefalù, che lo elesse persino quando, gravemente malato, era ormai prossimo alla fine.

In Parlamento, sostenne con forza l’abolizione della pena di morte, si batté per il completamento e l’ammodernamento della rete stradale in Sicilia e, insieme al fratello Carlo – allora Sindaco di Cefalù – promosse la creazione di un Istituto Tecnico nella nostra Città, ponendo le basi per un progresso sociale e culturale ancora oggi visibile.

Con questo gesto di memoria, la Città di Cefalù riafferma la propria riconoscenza a un uomo che seppe essere patriota, legislatore e figlio esemplare di questa terra.