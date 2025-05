Per l’Aurora Rossa di Campofelice di Roccella una stagione di crescita e orgoglio

L’ Aurora Rossa di Campofelice di Roccella si conferma baluardo di passione e progettualità nel panorama del calcio a 5 femminile. Una società prestigiosa, dalla lunga e consolidata tradizione sportiva, che ha saputo affrontare con entusiasmo e spirito costruttivo il proprio primo anno ufficiale nel campionato di calcio a 5 femminile di serie C.

A tracciare il bilancio di questa stagione d’esordio è il tecnico Daniele Fazio, protagonista di un lavoro certosino che ha saputo valorizzare talento, dedizione e visione a lungo termine. Malgrado i risultati sul campo non abbiano portato trofei, il valore del percorso compiuto è testimoniato da segnali concreti e profondamente significativi.

“Sì, quest’anno abbiamo fatto una bella esperienza nel calcio a 5. Mi debbo ritenere soddisfatto per quello che hanno dato e fatto le ragazze”, afferma Fazio con compostezza e orgoglio. “Ricordo che la nostra squadra era formata per l’80% da atlete Under 15, la rosa più giovane dell’intero campionato. Con impegno e costanza le ragazze sono cresciute partita dopo partita, ed è proprio grazie a questo percorso che alcune di loro sono state notate per le selezioni rappresentative.”

Ed è proprio qui che si misura la grandezza di un progetto: più atlete convocate nelle selezioni regionali, un risultato che nobilita l’intera stagione. Elena Scacciaferro, Aurora Vicari ed Emanuela Tomasello hanno attirato l’attenzione della selezione per il prestigioso Torneo delle Regioni, segno tangibile di un potenziale tecnico destinato a esplodere. Non meno rilevanti le convocazioni per la Sicilia Futsal Future Cup 2025, dove sono state chiamate Alessia Messineo, Denise Omodei, Giorgia Vallja, Giovanna Sauto e ancora una volta Aurora Vicari, a conferma della sua stagione straordinaria.

La soddisfazione del tecnico si traduce anche in una visione già proiettata verso il futuro:

“Stiamo già programmando la prossima stagione. L’obiettivo è crescere ancora, migliorare e consolidare quanto costruito in questo primo anno. Le basi sono solide, le ragazze hanno dimostrato di avere fame, disciplina e talento. Siamo pronti a fare un salto di qualità.”

In un mondo sportivo spesso troppo legato al risultato immediato, l’Aurora Rossa dimostra che investire sulla formazione e sulla crescita delle giovani atlete è una scelta che paga. Un progetto nobile e lungimirante, destinato a lasciare un’impronta profonda nel futsal femminile siciliano. Supportato da un dirigenza competente e sempre al fianco dei suoi tecnici e giocatori.

Forza Aurora Rossa