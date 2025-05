Metti alla prova la tua conoscenza di Cefalù in tre giorni di festa

Dal 30 maggio al 1° giugno, Cefalù si anima con “Cefalù in festa: tra passato e futuro”, l’evento organizzato dall’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo. Tre giornate di cultura, musica, memoria e… divertimento intellettuale, con un quiz interattivo dedicato agli amanti della città.

Il quiz “esperto di cefalù”

Hai voglia di scoprire quanti segreti custodisce Cefalù? Il nostro quiz online è aperto a tutti: residenti e visitatori. Ti aspettano 60 domande a scelta multipla su storia, monumenti, feste patronali, leggende e personaggi celebri.

Come partecipare : Vai al sito https://conoscicefalu.it/ e clicca su “Inizia il quiz”.

: Vai al sito https://conoscicefalu.it/ e clicca su “Inizia il quiz”. Punteggio e classifica : accumula punti con ogni risposta esatta e scala la classifica.

: accumula punti con ogni risposta esatta e scala la classifica. Premiazione: i migliori verranno proclamati “Esperto di Cefalù” la sera del 1° giugno, durante il Festival dei Cantautori al Teatro Comunale, ricevendo un diploma celebrativo.

Il programma di “cefalù in festa”

Tutto ruota attorno al Teatro Comunale, con tre appuntamenti di grande richiamo:

30 maggio, ore 18:30

Concerto della Corale “Maria Elisa Di Fatta” e consegna dei diplomi “Comune della Musica”

Concerto della Corale “Maria Elisa Di Fatta” e consegna dei diplomi “Comune della Musica” 31 maggio, ore 17:00

Presentazione del libro “Cefalù: 133 storie di amore per la città” .

Presentazione del libro . 1 giugno, ore 18:30

Festival dei Cantautori – Premio Mario Messineo (II ed.), con la direzione artistica dell’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo.

Un evento per tutti

“Cefalù in festa” è l’occasione per unire passato e futuro, celebrando la storia del borgo e guardando avanti con spirito di comunità. Il quiz aggiunge un tocco di sfida e curiosità, trasformando la tre giorni in un’esperienza coinvolgente.

Non perdere tempo: metti alla prova la tua conoscenza di Cefalù, partecipa al quiz e vieni poi a festeggiare con noi al Teatro Comunale. Ti aspettiamo!