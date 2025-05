Serafina Piscitello: le condoglianze della scuola

In questo momento di grande dolore, noi tutti ci stringiamo a te, cara Maria Rosaria Armao, con profondo affetto, sincera partecipazione e commozione per la scomparsa della tua amata mamma, la signora Serafina Piscitello. Abbiamo visto con quanto amore, quanta forza e dedizione l’hai accompagnata negli ultimi anni della sua vita. Con una cura paziente, scrupolosa e costante, le sei rimasta accanto giorno dopo giorno, donando tutta te stessa, come solo chi ama profondamente sa fare. La signora Serafina, che per tanti anni è stata una presenza vigile, attenta, una madre dedita interamente alla famiglia con ogni briciolo del suo essere, ha potuto contare fino all’ultimo sulla tua vicinanza, sul tuo amore instancabile e sul tuo sostegno. In te ha avuto non solo una figlia, ma una guida, una custode affettuosa della sua dignità e della sua storia. Sappiamo quanto fosse forte il legame che vi univa e quanto questa perdita sia dolorosa. Per questo, oltre che colleghi, oggi vogliamo essere per te amici, fratelli e sorelle, pronti ad offrirti il nostro abbraccio più sincero, il nostro conforto e la nostra vicinanza. Estendiamo le nostre sentite condoglianze anche a tuo padre e a tua sorella, certi che l’amore che vi unisce sarà la forza per affrontare insieme questo difficile momento.

A tutti voi va il nostro più profondo cordoglio.

IISS “Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato”