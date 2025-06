Strepitoso successo per l’orchestra scolastica dell’IC “Nicola Botta” di Cefalù

L’orchestra scolastica dell’Istituto Comprensivo “Nicola Botta” di Cefalù, fiore all’occhiello dell’offerta formativa del territorio, ha concluso l’anno scolastico con un prestigioso Concerto di Fine Anno, che si è svolto Mercoledì 4 Giugno nel Teatro Comunale “Salvatore Cicero”. L’evento, dedicato all’universo incantato di Walt Disney, ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico, che ha gremito ogni posto disponibile e ha partecipato con entusiasmo e commozione a una serata ricca di emozione, arte e condivisione.

Tanti i bis richiesti, lunghi e calorosi gli applausi a scena aperta per l’orchestra degli alunni della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, che si è confermata un autentico polo d’eccellenza per la formazione musicale giovanile. Il percorso musicale offerto dall’I.C. “Nicola Botta” ha dimostrato, ancora una volta, di saper coniugare passione e competenza, contribuendo in modo significativo alla crescita culturale, espressiva e sociale degli studenti.

La musica, linguaggio universale per eccellenza, ha assunto anche in questa occasione un profondo valore educativo, promuovendo nei giovani non solo lo sviluppo delle abilità tecniche e interpretative, ma anche il senso di disciplina, l’ascolto reciproco e la capacità di lavorare in armonia.

Determinante è stata la dedizione e la professionalità del corpo docente specializzato, che ha accompagnato con costanza e impegno gli studenti lungo tutto il percorso. Profondo orgoglio e grande soddisfazione sono stati espressi dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rosaria Fiumara, e dai docenti:

Prof. Giovanni Passamonte, Clarinetto

Prof.ssa Daiana Maria Perrone, Violino

Prof. Francesco Prisinzano, Pianoforte

Prof. Giovanni Vichi, Chitarra

Tutti hanno sottolineato il valore educativo della musica come patrimonio culturale e formativo imprescindibile, e l’importanza di momenti come questi, capaci di lasciare un segno profondo nella memoria e nel cuore della comunità scolastica e cittadina.

Una serata speciale, che ha celebrato la musica come strumento di crescita, sogno e meraviglia.

I.C. “Nicola Botta” di Cefalù

La Musica come valore. L’Educazione come missione.

(Nella foto, da sinistra, Daiana Maria Perrone, Rosaria Fiumara, Francesco Prisinzano, Patrizia Messina, Giovanni Vichi e Giovanni Passamonte)