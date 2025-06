Cefalù 5 Giugno 2025 il Signore ha chiamato a sé Domenica Guercio ved. Testa . La salma si trova presso l’abitazione sita in via La Maddalena , 68. I funerali saranno celebrati Venerdì 6 Giugno 2025 alle ore 15.30 nella Parrocchia S.Agata Vergine Martire in c.da Caldura a Cefalù.