A Cefalù prende il via l’operazione “SterilizziAMO”. Campagna istituzionale per la lotta al randagismo

Il Comune di Cefalù, attraverso l’Assessorato alla Tutela degli Animali, in sinergia con l’ASP di Palermo e le associazioni animaliste locali “Code in Attesa” e “ZampAmica”, annuncia l’avvio della campagna di sensibilizzazione “Operazione SterilizziAMO”, un progetto volto a promuovere la cultura della sterilizzazione quale strumento etico, sanitario e sociale per contrastare il randagismo e l’abbandono degli animali.

L’iniziativa, di forte valore civico e ambientale, nasce con l’intento di informare e responsabilizzare la cittadinanza sui benefici della sterilizzazione dei propri animali d’affezione. Una scelta consapevole che contribuisce non solo al benessere psico-fisico di cani e gatti, ma anche alla riduzione di nascite incontrollate che, troppo spesso, sfociano in abbandoni e sofferenze.

Sterilizzare il proprio animale domestico rappresenta una forma concreta di prevenzione. I numeri restituiscono la misura dell’urgenza di un’azione collettiva e strutturata per frenare un fenomeno che ha ripercussioni su tutto il territorio, dal punto di vista sanitario, ambientale ed etico.

Nonostante persistano pregiudizi e luoghi comuni, l’esperienza e i dati scientifici confermano che gli animali sterilizzati godono di ottima salute, hanno una vita più lunga e sono meno esposti a patologie infettive, virali e tumorali. La sterilizzazione, infatti, riduce significativamente comportamenti aggressivi e fenomeni di vagabondaggio, migliorando la convivenza e il rapporto tra uomo e animale.

«La sterilizzazione – dichiara l’Assessorato comunale alla Tutela degli Animali – è una scelta di civiltà e di responsabilità. Solo attraverso la prevenzione e l’informazione possiamo contrastare efficacemente il randagismo e garantire una vita dignitosa ai nostri amici a quattro zampe. Ringraziamo l’ASP di Palermo e le associazioni “Code in Attesa” e “ZampAmica” per l’impegno e la collaborazione in questa fondamentale battaglia di sensibilizzazione».

“Operazione SterilizziAMO” si inserisce all’interno di una più ampia strategia comunale per la tutela e il benessere animale, e prevede una serie di incontri pubblici, campagne informative e iniziative di supporto alla cittadinanza.

Un piccolo gesto, come scegliere la sterilizzazione, può generare un grande cambiamento.

Amiamoli davvero. SterilizziAMO.