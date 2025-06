La New Gi.Ca. Sport Monreale batte la Kepha di Cefalù nella finale del campionato di 2DM.

Un capolavoro di equilibrio e tecnica: la New Gi.Ca. Sport Monreale domina la finale

Progetto IISS “J. del Duca” – Kepha 2.0 vs New Gi.Ca. Sport Monreale 0-3 (23-25, 23-25, 21-25)

Sul parquet del campo neutro di Trabia si è consumata una finale di straordinaria intensità tecnica e agonistica, nella quale la New Gi.Ca. Sport Monreale ha imposto la propria legge con un secco 0-3 ai danni del Progetto IISS “J. del Duca” – Kepha 2.0, al termine di tre set giocati punto a punto, ma sempre con la lucidità tattica e l’ordine strategico degli uomini di Monreale a fare la differenza.

Il punteggio – 23-25, 23-25, 21-25 – restituisce plasticamente il profilo di una gara combattuta, nella quale tuttavia i cefaludesi non sono riusciti a trovare le chiavi per scardinare il sistema difensivo e il ritmo costante impresso dai vincitori. Ogni tentativo di rimonta è stato disinnescato con pazienza, controllo del gioco e notevole solidità mentale da parte della New Gi.Ca., che ha saputo interpretare al meglio i momenti caldi di ogni set.

La regia arbitrale di Andrea Maniaci ha conferito fluidità e autorevolezza all’intero incontro: arbitraggio puntuale, impeccabile nei momenti decisivi, contribuendo a garantire lo spettacolo sportivo in un contesto sempre corretto e tecnicamente elevato.

Per il Progetto Kepha 2.0 resta l’onore di una stagione di crescita e l’esperienza maturata in un confronto di altissimo profilo. Per la New Gi.Ca. Sport Monreale, invece, questa finale rappresenta la consacrazione di un lavoro costruito con metodo e determinazione: una vittoria limpida, meritata, che si staglia come simbolo di un percorso esemplare.

Una chiusura di stagione che parla la lingua dell’eleganza pallavolistica, della preparazione e della coesione. La finale a Trabia serviva per stabilire la vincente del campionato, ma entrambe sono promosse in 1DM. Complimenti alle due squadre.