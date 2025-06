Campagna di sostituzione dei misuratori idrici: avviso alla Cittadinanza di CEfalù

Il Comune di Cefalù informa la cittadinanza che, è partita il giorno 3 giugno 2025 un’importante campagna di sostituzione massiva dei misuratori idrici installati presso le utenze del territorio comunale. L’iniziativa è promossa da AMAP S.p.A., società incaricata della gestione del servizio idrico integrato.

Tale operazione prevede l’installazione di misuratori di ultima generazione, progettati per permettere – grazie alla necessaria infrastruttura – l’acquisizione dei dati in tempo reale e la lettura a distanza dei consumi idrici. L’obiettivo è migliorare l’efficienza e la trasparenza del servizio, portando benefici concreti agli utenti in termini di monitoraggio e fatturazione.

Al fine di evitare disservizi o interruzioni nella fornitura dell’acqua, si rivolge un cortese invito a tutti gli utenti che non abbiano ancora aggiornato i propri dati anagrafici e fiscali a provvedere quanto prima. È possibile rivolgersi agli operatori presso lo Sportello di via Pietro Novelli n. 22, a Cefalù, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (esclusi i giorni festivi).

L’aggiornamento dei dati contrattuali consentirà ad AMAP di emettere le fatture in base ai consumi effettivi rilevati dai nuovi misuratori idrici, garantendo la correttezza delle bollette e un servizio sempre più rispondente alle esigenze dell’utenza.

Per adempiere a tale obbligo, gli utenti sono invitati a compilare il modulo “Aggiornamento Dati Contrattuali Cefalù”, disponibile al seguente link: www.amapspa.it. Il modulo, debitamente firmato, dovrà essere accompagnato da una fotografia del misuratore idrico attualmente installato, nella quale siano chiaramente visibili sia la matricola che la lettura del contatore.

Il modulo potrà essere presentato:

Presso gli sportelli utenza distribuiti sul territorio;

Via email all’indirizzo: [email protected];

Via PEC all’indirizzo: [email protected].

Nell’invio digitale, si prega di indicare chiaramente nell’oggetto della comunicazione: “AGGIORNAMENTO DATI UTENZA CEFALÙ”.

Si ringrazia la cittadinanza per la consueta collaborazione e si raccomanda la massima tempestività nel procedere con gli aggiornamenti richiesti, a beneficio di un servizio sempre più moderno, efficiente e vicino ai cittadini.