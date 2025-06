Giovanni Caccamo in concerto a Cefalù. Un raffinato incontro tra parola e melodia

Nel suggestivo scenario del teatro a cielo, il 17 Agosto prossimo, aperto di Cefalù, Giovanni Caccamo presenta “Parola – Concerto Piano e Voce”, la forma più essenziale e pura del suo ultimo progetto discografico. Dopo i grandi trionfi del “Parola Anteprima Tour”, concepito assieme a Michele Placido (diversi sold‑out in Italia), il cantautore trasforma l’album Parola in un’esperienza teatrale intensa ed evocativa.



17 Agosto_Cefalù_Concerto, “Parola Tour Acoustic” al Castello Bordonaro, ore 21:00

L’opera, ispirata a un appello di Andrea Camilleri nei confronti delle giovani generazioni per rinvigorire un nuovo umanesimo fondato sulla parola, assume vita attraverso brani ispirati a grandi voci della letteratura, presentati da figure straordinarie. Ogni traccia è introdotta da registrazioni esclusive – Willem Dafoe, Aleida Guevara, Patti Smith, Liliana Segre, Michele Placido, Beppe Fiorello, e lo stesso Andrea Camilleri – in un recital che fonde parole e musica in un dialogo intimo ed emozionante.

Sul palco, un’atmosfera raccolta: Caccamo solo al pianoforte, voce e suono si fondono lasciando spazio alla scrittura, cuore pulsante del progetto. Il pubblico viene invitato in un rito sensoriale dove parole, note e immagini mentali si intrecciano. Le sonorità acustiche, delicate e calibrate, accompagnano questo viaggio esistenziale.

Biografia di Giovanni Caccamo

Nato a Modica l’8 dicembre 1990, si diploma al Liceo Scientifico “E. Fermi” di Ragusa e avvia un percorso universitario in Architettura al Politecnico di Milano, parallelamente alla sua formazione musicale in RAI e Antoniano nel programma Music Gate (2009)

Nel 2012, Giovanni viene scoperto da Franco Battiato che lo coinvolge nel suo tour “Apriti Sesamo”. Il suo singolo di debutto “L’indifferenza” (2013) è prodotto da Battiato e Pino “Pinaxa” Pischetola . Il tour “Live at Home” lo vede esibirsi privatamente in Italia e in Europa, preludio al suo debutto discografico.

Sottoscritto con Sugar Music nel 2014, debutta con l’album Qui per te (2015). Vince Sanremo 2015 – sezione Nuove Proposte – con “Ritornerò da te”, aggiudicandosi anche il Premio della critica Mia Martini e altri riconoscimenti. Nel 2016 torna a Sanremo nella categoria Big con “Via da qui” in duetto con Deborah Iurato (terzo posto)

Fanno seguito altri lavori di rilievo: Non siamo soli (2016), Eterno (2018) – classificatosi 10° a Sanremo 2018 – e Parola (2021), progetto che mette al centro la forza creatrice della parola e i dialoghi tra generazioni

Artista poliedrico, Caccamo ha calcato palcoscenici in Israele, Cina, e ospitato Andrea Bocelli a Barcellona nel 2024 . Collabora con Elisa, Emma, Malika Ayane, Patty Pravo, Andrea Bocelli e altri. Nella sua dimensione performativa si è affiancato a nomi come Willem Dafoe, Patti Smith e Aleida Guevara, celebrando la parola come strumento di cambiamento e bellezza artistica

Caccamo è riconosciuto come una delle voci più autentiche del panorama musicale italiano, capace di fondere delicatezza emotiva e profondità culturale. Parola non è solo un album, ma un percorso: poesia, parola e musica in comunione, verso un umanesimo contemporaneo.

Il concerto a Cefalù segna una tappa essenziale: un appuntamento elegante per un pubblico raffinato, alla scoperta dell’essenza della parola in musica, affidata alle note vibranti di Giovanni Caccamo, interprete sensibile e intellettuale.

