La Kepha 2.0 di Cefalù: bilancio della Stagione Sportiva 2024–2025

Cala ufficialmente il sipario sulla stagione sportiva 2024–2025 della Kepha 2.0 e si apre il momento dei bilanci. A tracciarli, con viva soddsfazione, il presidente Gabriella Torcivia. “È stata – afferma – una stagione intensa, ambiziosa e profondamente significativa sotto molteplici aspetti. La dirigenza, sin dalle prime battute, ha abbracciato con determinazione una visione chiara: potenziare ogni singolo gruppo, con un focus prioritario sulla formazione e lo sviluppo del settore giovanile.

L’obiettivo è stato perseguito con decisione, portando la società a iscrivere ben otto squadre in campionato, un impegno organizzativo importante che ha dato frutti preziosi, permettendo a tutti gli atleti di acquisire esperienza, mettersi alla prova e costruire fiducia e competenza.

Due promozioni nel settore maschile, i Quarti di Finale Regionali raggiunti dall’Under 14 femminile, la salvezza anticipata della Serie D Femminile e una costante espansione territoriale fanno della stagione appena conclusa un vero e proprio spartiacque nella storia recente del club”.

SERIE D FEMMINILE – Jingle Kepha 2.0

Guidate dal coach Marco Sabatino, tornato con rinnovato entusiasmo dopo un periodo di pausa, e dal dirigente Di Giorgio, le giovani atlete della Jingle Kepha 2.0 — perlopiù Under 18 locali — hanno affrontato con coraggio e dedizione un campionato regionale complesso.

L’obiettivo della salvezza è stato centrato con tre giornate d’anticipo, posizionandosi al 10° posto finale. Un risultato importante, costruito giorno dopo giorno, con spirito di sacrificio e crescente consapevolezza tecnica.

PRIMA E SECONDA DIVISIONE MASCHILE | UNDER 19 M

Una stagione memorabile per il settore maschile, che ha raccolto i frutti di un progetto iniziato anni fa, grazie al supporto della Farmacia Vacanti e al Progetto IISS J. Del Duca Kepha 2.0.

La Prima Divisione Maschile, sotto la guida esordiente ma brillante di Enzo Brusca e Mary Catalano, ha raggiunto la Promozione in Serie D con due turni di anticipo, dopo un eccellente secondo posto nel prestigioso Trofeo “V. Renda”.

Il gruppo Under 19/Seconda Divisione Maschile, allenato anche da Francesco Rizzello al suo debutto come allievo allenatore, ha vinto il proprio girone subendo una sola sconfitta, conquistando così una storica promozione.

Un doppio salto di categoria che non è solo il coronamento di una stagione, ma la conferma di un percorso formativo efficace e di una dirigenza che crede nel valore della crescita progressiva e continua.

SECONDA DIVISIONE FEMMINILE | UNDER 16 FEMMINILE

Il gruppo femminile, frutto anch’esso del Progetto IISS J. Del Duca Kepha 2.0, ha affrontato con determinazione una stagione densa di impegni, partecipando sia alla Seconda Divisione sia ai tornei giovanili Under 16 e Under 14.

Sotto la guida di Brusca e Catalano, la squadra ha centrato la salvezza nella categoria senior dopo i Play Out, mentre ha ben figurato nel Girone Gold Under 16, raggiungendo gli Ottavi di Finale provinciali.

UNDER 14 FEMMINILE – Una stagione storica

Uno dei capitoli più emozionanti della stagione 2024–2025 è stato scritto dalle ragazze dell’Under 14 Femminile, nate nel 2011 e protagoniste di un cammino senza precedenti per il club.

Nate dalla collaborazione tra Kepha 2.0 e Polisportiva Lascari Volley, hanno raggiunto i Quarti di Finale Regionali, sfiorando la gloria contro il Catania Volley, poi campione regionale.

Un percorso esemplare, fatto di un secondo posto nella finalissima provinciale, crescita tecnica, spirito di squadra e grande entusiasmo, che testimonia quanto sia fruttuosa la sinergia tra realtà del territorio. Una stagione che rimarrà negli annali della Kepha 2.0.

UNDER 13 MASCHILE 3×3

Con grande attenzione alla formazione precoce, il club ha dato spazio anche alla categoria Under 13 Maschile 3×3, promuovendo il divertimento e la sperimentazione. Coinvolti anche i giovani del progetto Scuola Attiva Junior di Collesano, per un primo approccio alla pallavolo vissuto con entusiasmo.

VOLLEY S3 – Il cuore pulsante della crescita

I piccoli del Volley S3, allenati con passione da Mary Catalano ed Eleonora Cirincione, sono stati protagonisti di un anno ricco di tappe, sorrisi e prime vittorie a Trabia, Termini e Altavilla. Ogni incontro è stato un’occasione di crescita e scoperta. Loro rappresentano il futuro della Kepha 2.0: puro entusiasmo in movimento.

SERALE VOLLEY – Pallavolo per passione

Il gruppo del Serale Volley ha confermato ancora una volta l’importanza dello sport come strumento di aggregazione. Lontani dalle pressioni competitive, questi amatori si ritrovano per allenarsi, divertirsi e condividere l’amore per il volley.

La stagione è ancora in corso, con l’atteso torneo amatoriale in programma domenica 15 giugno alla Palestra Comunale di Lascari, con Pol. Lascari e Palma Volley Altavilla.

KEPHA COLLESANO – Sport per la comunità

Per il secondo anno consecutivo, Kepha 2.0 ha portato avanti con successo l’attività sportiva nel Comune di Collesano, grazie alla sinergia con Toni Armanno, Mary Catalano e Gabriella Torcivia. Dal minivolley alle categorie giovanili, l’attività ha coinvolto numerosi giovani, rafforzando il ruolo dello sport come motore educativo e sociale.

PROGETTO IISS J. DEL DUCA – Sport & Scuola, un binomio vincente

Anche quest’anno il Progetto IISS J. Del Duca Kepha 2.0 ha rappresentato un modello virtuoso, con squadre maschili e femminili impegnate nei principali campionati giovanili.

Grazie al sostegno della Dirigente Scolastica Prof.ssa A. Cancila dell’IISS J. Del Duca Bianca Amato di Cefalù, il progetto ha saputo integrare con successo studio e sport, formando atleti consapevoli e studenti responsabili.

Un’iniziativa che evidenzia come la pallavolo, oltre a essere disciplina tecnica, sia anche palestra di vita.

Uno sguardo al futuro

Mentre la stagione volge al termine, si apre il tempo del meritato riposo. Ma lo sguardo della Kepha 2.0 è già rivolto alla prossima annata: un nuovo capitolo da scrivere, con la stessa determinazione, lo stesso spirito e la ferma volontà di investire sui giovani, sulle sinergie territoriali e sulla cultura dello sport.

Un sentito grazie a tutti i nostri atleti, tecnici, dirigenti, partner, sostenitori e famiglie che hanno reso possibile tutto questo. La Kepha 2.0 non è solo una società sportiva: è un’idea condivisa di crescita, coesione e passione.

Restate sintonizzati. Torniamo presto, più forti di prima.