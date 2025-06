Polizzi Generosa in Festa: un’estate all’insegna della musica, dell’arte, del divertimento.

Il programma degli eventi approvato dall’Amministrazione comunale giovedì scorso presenta eventi straordinari di grandissimo livello, usuali per località più rinomate (ma Polizzi lo è!) e ben più grandi.

Ad animare le serate che si annunciano indimenticabili saranno artisti di fama internazionale e di indiscusso e assoluto prestigio, insieme a tanti altri artisti locali che non sono stati lasciati ai margini.

Siete pronti? Vediamo insieme questo straordinario calendario.

Il 29 giugno sarà conferita la cittadinanza onoraria a Michele Serra. Sarà un momento inedito per ascoltare dal vivo una personalità che anima il dibattito nazionale sui temi di attualità con la sua sferzante ironia.

Il 4 luglio concerto pianistico di musica jazz dell’artista inglese Deschanel Gordon, ospite a Polizzi, una delle stelle nascenti del pianoforte jazz nel Regno Unito.

Il 20 luglio l’annuale festa della neve con l’escursione nella Fossa di Piano Principessa organizzata dal CAI di Polizzi.

Dal 23 al 27 luglio, V edizione del Polis Jazz Festival. Saranno 5 intensi giorni con artisti e star di assoluto rilievo:

Mercoledì 23 si esibirà il Polis Brass Talent con i talenti dei corsi di musica del Polis Brass school che si cimentano in repertori classici del jazz, del pop, del soul e del rhythm and blues, accompagnati dai loro docenti.

Giovedì 24 è la volta di Francesco Buzzurro Guitar Recital, uno degli artisti siciliani più conosciuti nel mondo.

Venerdì 25 si esibirà l’artista internazionale Anthony Strong and BYJO. La sua voce è annoverata tra i grandi Crooner della storia, accompagnato da un organico d’eccezione: la Brass Youth Jazz Orchestra, fiore all’occhiello delle formazioni jazz orchestrali della Fondazione The Brass Group.

Sabato 26 è il turno di Alessandro Laura quartet, uno tra i più talentuosi giovani jazzisti del panorama siciliano, vincitore di numerosi premi internazionali.

Il 26 sarà poi un’occasione da non perdersi per gli amanti del gelato. Il maestro Antonio Cappadonia proporrà una novità assoluta: lo sfoglio gelato insieme ad altre granite da assaggiare in piazza. “Dalle neviere alla granita” il titolo della manifestazione.

Il 26 sarà poi un’occasione da non perdersi per gli amanti del gelato. Il maestro Antonio Cappadonia proporrà una novità assoluta: lo sfoglio gelato insieme ad altre granite da assaggiare in piazza. “Dalle neviere alla granita” il titolo della manifestazione. Domenica 27 concluderà la rassegna, Nick the Nightfly septet, un musicista cantante jazz di levatura internazionale, speaker di Radio Montecarlo, Direttore artistico del Blue Note di Milano, accompagnato da sei tra i più importanti jazzisti della nostra regione.

Il fine settimana successivo, dall’1 al 3 agosto, va di scena la V edizione di Sicilia Contemporanea che quest’anno presenta delle novità impensabili e imperdibili.

Il fine settimana successivo, dall’1 al 3 agosto, va di scena la V edizione di Sicilia Contemporanea che quest’anno presenta delle novità impensabili e imperdibili. Venerdì 1 si esibiscono i Figli d’Arte Cuticchio ed Orchestra Senzaspine di Bologna per una rappresentazione inedita di Opera dei Pupi e Musica. L’Orchestra Senzaspine è un’orchestra sinfonica composta da talentuosi e giovani musicisti, che con i Figli d’Arte Cuticchio eseguiranno per la prima volta uno spettacolo uno nel suo genere con i circa 40 elementi che suoneranno insieme.

Sabato 2 è la volta del Maestro Roberto Cacciapaglia Ensemble – Time to be che nella recente esibizione andata in scena del Parco della musica di Roma ha registrato il sold out.

Lo stesso 2 agosto sarà poi una data storica per Polizzi. Sarà conferita la benemerenza all’artista polizzano Croce Taravella e a seguire sarà inaugurata la nuova sede degli uffici comunali presso l’edificio appena ristrutturato di via Borgese/San Giovanni di Dio con la personale dell’artista.

Lo stesso 2 agosto sarà poi una data storica per Polizzi. Sarà conferita la benemerenza all’artista polizzano Croce Taravella e a seguire sarà inaugurata la nuova sede degli uffici comunali presso l’edificio appena ristrutturato di via Borgese/San Giovanni di Dio con la personale dell’artista. ⁠Domenica 3 chiude la rassegna la Massimo Youth Orchestra, la formazione giovanile del Teatro Massimo con i suoi 40 elementi.

Dall’6 al 10 agosto, dopo un’assenza di ben 18 anni, torna nuovamente a Polizzi la Macchina dei Sogni di Mimmo Cuticchio. Un susseguirsi di eventi per tutte le età animeranno la 42° edizione che andrà in scena a Polizzi, con mostre, laboratori pomeridiani e spettacoli serali come nella sua migliore tradizione. Ad aprire la rassegna, Venerdì 7, Mimmo Cuticchio con la sua straordinaria arte affabulatoria.

Senza sosta la settimana che si concluderà poi con la Sagra delle Nocciole in un tripudio di colori, di suoni e di sapori.

Si apre Lunedì 10 con il concerto “Da Lucio a Lucio” revival da Battisti a Dalla proposto dal Teatro Stabile Nisseno.

Martedì 12, concerto strepitoso della tappa del Summer tour 2025 nazionale della giovane artista emergente palermitana Giulia MEI.

Mercoledì 13, Terza Edizione di Polizzi Night Food, cibo e musica tra le vie del paese.

Giovedì 14 Concerto dei Barracuda per attendere il ferragosto tutti insieme ballando sotto le stelle.

Il 16 e il 17 agosto è la volta della 67° Sagra delle Nocciole. Ad inaugurarla, sabato 16, il concerto degli Shakalab. Domenica 17 la tradizionale sfilata dei carri e dei gruppi folkloristici internazionali.

E non è ancora finita.

Ad esibirsi anche gli artisti locali che allieteranno altre serate tra musica, “I Fuori programma (6 agosto), Salvo e Grace, il Trio Bellogia” e teatro, come la rappresentazione che andrà in scena a cura dell’Auser “La Regina Elisabetta D’Aragona a Polizzi e il Monastero di Santa Margherita” per i testi e la regia di Giovanna Salamone.

Venerdì 22 agosto ritorna nella sua piazza il cantautore polizzano Francesco Anselmo con il suo spettacolo “Amunì”.

Domenica 24 agosto il concerto bandistico della Banda Accademia Musicale.

Il 30 agosto e il 6 settembre vanno in scena le rappresentazioni del Teatro Libero di Palermo. Sabato 30 con “Non una di meno” e Sabato 6 settembre con i “Malanova”.

Il 20 e il 21 settembre sarà poi la volta delle 705eaima Fera di San Gandolfo.

Che ne dite? Non è un’estate di festa strepitosa? Che aspettate a segnarvi le date? Polizzi vi aspetta.