La Cattedrale di Cefalù nel tempo: un viaggio di conoscenza tra storia, arte e fede

Il prossimo 21 giugno 2025 alle ore 17:00, il Salone Sansoni dell’Episcopio di Cefalù ospiterà un importante evento culturale e scientifico intitolato “La Cattedrale di Cefalù nel tempo, itinerari di conoscenza. Il progetto di Ruggero II: da Mileto a Cefalù”. L’iniziativa si propone di approfondire la genesi, il significato storico e l’evoluzione della celebre cattedrale normanna, ripercorrendo le radici culturali e spirituali del progetto voluto dal re Ruggero II.

Saluti istituzionali

Apriranno l’incontro:

Prof. Daniele Salvatore Tumminello , Sindaco di Cefalù

, Sindaco di Cefalù Avv. Salvatore Fortunato Giordano, Sindaco di Mileto

Moderazione

A guidare i lavori sarà la Dr.ssa Stefania Randazzo, Presidente Archeoclub d’Italia – sede di Cefalù.

Interventi

L’evento vedrà la partecipazione di importanti studiosi e professionisti del settore:

Prof. Francesco Cuteri , archeologo e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, interverrà sul tema “La città di Ruggero I. Mileto e la costruzione di un sogno”.

, archeologo e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, interverrà sul tema “La città di Ruggero I. Mileto e la costruzione di un sogno”. Dr.ssa Maria Maddalena Sica , archeologa e direttrice del Museo Nazionale di Mileto (DRMN Calabria), proporrà un viaggio storico con l’intervento “Dal Parco Archeologico al Museo per un rinnovato viaggio nella storia miletese”.

, archeologa e direttrice del Museo Nazionale di Mileto (DRMN Calabria), proporrà un viaggio storico con l’intervento “Dal Parco Archeologico al Museo per un rinnovato viaggio nella storia miletese”. Dr. Valerio Di Vico , archeologo e responsabile dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiali della Diocesi di Cefalù, offrirà una riflessione su “Cefalù e Mileto: la cattedrale di Ruggero II tra eredità storica e aspirazioni future”.

, archeologo e responsabile dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiali della Diocesi di Cefalù, offrirà una riflessione su “Cefalù e Mileto: la cattedrale di Ruggero II tra eredità storica e aspirazioni future”. Salvatore Varzi , cultore di storia locale, parlerà de “Il cantiere della cattedrale di Ruggero II tra progetto, evidenze e restituzione grafica”.

, cultore di storia locale, parlerà de “Il cantiere della cattedrale di Ruggero II tra progetto, evidenze e restituzione grafica”. Can. Domenico Messina, delegato vescovile per la Basilica Cattedrale e docente di liturgia presso la Facoltà Teologica di Sicilia, concluderà con “Introduzione alla lettura teologica della Basilica Cattedrale”.

Conclusioni

A chiudere l’incontro sarà S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù.

Un’occasione di approfondimento e valorizzazione

L’iniziativa è promossa dalla Diocesi di Cefalù – Ufficio Beni Culturali Ecclesiali, in collaborazione con Archeoclub d’Italia, il Madonie Geopark e numerosi enti istituzionali. Un’occasione preziosa per riscoprire il patrimonio storico e spirituale che unisce Cefalù e Mileto, cuore pulsante della civiltà normanna in Sicilia e in Calabria.