Strepitoso successo al Teatro Comunale “Salvatore Cicero” di Cefalù per il “Musical Show” della PAS Palermo (Foto)

Un’esplosione di energia, talento e passione ha travolto il pubblico del prestigioso Teatro Comunale “Salvatore Cicero” di Cefalù, dove si è svolto con straordinario successo il tanto atteso “Musical Show” a cura della PAS – Performing Arts School di Palermo. Una produzione Freedom Arte Libera, coordinata di Salvatore Melia, direttore artistico.

Lo spettacolo, a ingresso libero, ha conquistato una platea entusiasta con un mix brillante di coreografie travolgenti, costumi variopinti, gag irresistibili e brani intramontabili del grande repertorio di Broadway. Un evento pensato per tutta la famiglia, capace di emozionare, far sorridere e far sognare grandi e piccoli.

Un viaggio magico nel cuore del musical

A dieci anni di successi e riconoscimenti, la PAS Palermo è tornata sul palco con i suoi giovani talenti, che hanno incantato il pubblico attraverso danza, canto e recitazione, raccontando con forza e autenticità il valore del sogno, della formazione e della passione artistica. Lo spettacolo è stato parte di un tour celebrativo che conferma PAS come una realtà ormai consolidata nel panorama delle arti performative italiane.

In scaletta, emozionanti estratti da Grease, Hair, West Side Story, Mary Poppins, Il Gobbo di Notre Dame: un concentrato di energia e magia, tra numeri spumeggianti, costumi spettacolari e poi l’immortale fascino del repertorio Broadway.

La regia, affidata all’eccezionale Marzia Molinelli, ha saputo orchestrare uno spettacolo coinvolgente, ritmato e sorprendente.

L’evento è stato organizzato con il patrocinio di:

Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Comune di Cefalù

Freedom – Arte Libera

Social Omnia

Presente in sala anche il vicesindaco Rosario Lapunzina, che si è complimentato calorosamente con gli artisti, annunciando ufficialmente una replica dello spettacolo al Castello Bordonaro in occasione delle serate dell’Estate cefaludese.