Gratteri: il Sindaco Giuseppe Muffoletto si è dimesso.

Con una comunicazione formale indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, all’intero Consesso consiliare e al Segretario comunale, il Sindaco di Gratteri, Giuseppe Muffoletto, ha rassegnato in via irrevocabile le proprie dimissioni dalla carica di Primo Cittadino.

La decisione del Sindaco si fonda su profonde considerazioni di ordine politico, sociale e personale, che lo stesso ha illustrato con chiarezza e senso istituzionale nel testo della missiva. In particolare, egli sottolinea come la perdurante, e anzi aggravata, frattura sociale e dei rapporti interpersonali, originata dalla tornata elettorale amministrativa del 2023, abbia reso non più sostenibile la prosecuzione del proprio mandato.

Richiamando un passaggio di un suo messaggio alla cittadinanza diffuso alla vigilia del Natale 2023, Muffoletto ribadisce la propria disponibilità a farsi da parte qualora ciò potesse rappresentare un atto utile alla ricostituzione del tessuto comunitario e alla pacificazione del clima politico e sociale. “Se l’unica via perché questa collettività riacquisti i connotati di vera Comunità passa attraverso il mio disimpegno – scriveva allora – sono pronto a mettermi da parte”. Parole che, oggi, trovano concreta attuazione.

Ulteriore elemento determinante per la scelta maturata è rappresentato dalla posizione assunta dal Gruppo consiliare di maggioranza, che già all’indomani dell’esito elettorale del 30 maggio 2023 aveva preannunciato l’intenzione di ricorrere allo strumento della mozione di sfiducia non appena decorso il termine previsto dalla normativa. Tale volontà – confermata anche in tempi recenti, tanto in via diretta quanto indiretta – ha reso, a giudizio del Sindaco, “manifesta l’insanabilità della situazione”, con conseguente compromissione della necessaria serenità nello svolgimento delle funzioni amministrative.

Nel congedarsi, Giuseppe Muffoletto ripercorre con sobrietà e consapevolezza i ventidue anni dedicati al servizio del Comune di Gratteri. Con un gesto di umiltà e gratitudine, riconosce gli errori commessi, ma rivendica con dignità il proprio impegno e la dedizione profusi nel compimento del dovere istituzionale.

Sentiti e sinceri i ringraziamenti rivolti ai cittadini che lo hanno sostenuto, agli Assessori che hanno condiviso con lui responsabilità e sacrifici, nonché ai Consiglieri del gruppo “Gratteri in Comune”, che – pur in un numero ridotto a causa dell’attuale sistema elettorale – hanno contribuito al lavoro amministrativo negli ultimi due anni.

A conclusione della sua nota, l’ex Sindaco formula un augurio alla nuova Amministrazione, affinché possa proseguire il cammino con maggiore efficacia e rinnovato slancio, e affida infine un messaggio di affetto e speranza alla comunità tutta:

“Auguro a questo Paese tutto ciò che di buono si può augurare a una persona cara. Viva Gratteri!”

Giuseppe Muffoletto.



Qui il testo integrale



Cefalù, lì 11 giugno 2025

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale di Gratteri Sede

All’On. Consiglio Comunale di Gratteri Sede

Al Segretario Comunale di Gratteri Sede

“La presente per rassegnare, come irrevocabilmente rassegno, le mie dimissioni dalla carica di Sindaco di codesto Comune. Queste le ragioni della mia determinazione:

il permanere, se non addirittura l’acuirsi, di una grave lacerazione sociale e dei rapporti interpersonali, scaturita dalla ultima competizione elettorale amministrativa del 2023. A tal riguardo, nel riaffermare la mia lontananza – per la mia stessa indole – da sentimenti di tal fatta nei confronti di chicchessia, ho avuto modo di scrivere, rivolgendomi alla Cittadinanza la vigilia di Natale del 2023, che “…Se l’unica via perché questa collettività riacquisti i connotati di vera Comunità passa attraverso il mio disimpegno sono pronto a mettermi da parte”. Sono convinto che è giunto questo momento.

la determinazione adottata dal Gruppo consiliare di maggioranza già il 30 maggio 2023, all’esito della competizione elettorale amministrativa conclusasi con la mia elezione a Sindaco, di far ricorso all’istituto della “sfiducia” appena maturato il termine di legge, determinazione mantenuta nella attualità stando ai “messaggi” in tal senso pervenutimi sia in via diretta che mediata. Il mantenimento di tale determinazione rende in ogni caso manifesta l’insanabilità della situazione. Oltre a determinare in me una indiscutibile mancanza di serenità che, invece, è assolutamente necessaria in chi amministra.

Ho servito questo paese per ventidue anni. Sono consapevole di avere compiuto tanti errori ma, al tempo stesso, sono fiero di aver fatto il mio dovere. Ringrazio i Cittadini che in me hanno riposto la loro fiducia ogni qualvolta ho bussato alle loro porte. Ringrazio i miei Assessori per avere con me condiviso mille responsabilità e per avere lavorato con sacrificio e con impegno non comune. Ringrazio i Consiglieri Comunali ( appena tre, in dipendenza di una legge elettorale a dir poco sciagurata ) del Gruppo “Gratteri in Comune” per il lavoro svolto in questi due anni. Auguro alla nuova Amministrazione che possa fare di meglio e di più di quanto sia stata capace di fare la mia. Auguro a questo Paese tutto ciò che di buono si può augurare a una persona cara. Viva Gratteri !!”

Giuseppe Muffoletto