La Formula 1 si prepara per il Gran Premio di Canada. Gli orari Tv

Dopo una settimana di pausa torna la Formula 1 che ora si prepara a far tappa a Montreal per il Gran Premio di Canada. Si inizierà oggi giovedì 12 giugno con la conferenza stampa dei piloti, per poi terminare domenica 15 giugno con l’attesa gara e le analisi. Tutto live su Sky

Su Sky, Telecronaca di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. Pubblicità

Tutto il programma del GP Canada di F1 live su Sky

Giovedì 12 giugno

Ore 20.30: Conferenza stampa piloti

Ore 22.30: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 13 giugno

Ore 17: F1 Academy– Prove Libere 1

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 22.45: Paddock Live

Ore 23: F1 – Prove Libere 2

Ore 00: Paddock Live

Ore 00.25: F1 Academy– Qualifiche

Sabato 14 giugno

Ore 15.10: F1 Academy– Gara 1

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 20.45: F1 Academy– Gara 2

Ore 21.45: Paddock Live

Ore 22: F1 – Qualifiche

Ore 23.15: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live Show

Domenica 15 giugno

Ore 16.45: F1 Academy– Gara 3

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 20: F1 – Gara

Ore 22: Paddock Live

Ore 22.30: Debriefing

Ore 23: Notebook

Ore 23.15: Race Anatomy