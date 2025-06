Al Festival del Cinema di Cefalù 2025: Giorgio Cantarini, un ritorno che commuove il mondo

Nell’elegante cornice del Festival del Cinema di Cefalù, in programma a fine ottobre 2025, il grande schermo tornerà a brillare di un’emozione rara e profonda grazie a Giorgio Cantarini, interprete d’eccezione destinato a segnare ancora una volta la memoria collettiva del pubblico internazionale.

Sarà protagonista del film Mercato Libero di Giuseppe Cacace, direttore artistico di AS Film Festival, il primo festival internazionale di cinema ed arti visive.

Classe 1992, Cantarini è destinato a riaffermarsi come figura simbolica del cinema italiano e mondiale. Il suo esordio sul grande schermo avverrà nel 1997 con il capolavoro premio Oscar La vita è bella, nel quale, accanto a Roberto Benigni, interpreterà un ruolo. quello di Giosuè, che lascerà un segno indelebile nella storia del cinema. Per questa interpretazione, riceverà lo Young Artist Award, diventando il più giovane attore a essere mai insignito di tale onorificenza.

Nel 2005, ha accettato una sfida diversa partecipando a Ballando con le Stelle, dove ha messo in mostra non solo il suo talento, ma anche la sua personalità simpatica e affabile.

Nel 2000, il suo talento verrà consacrato a livello globale con Il gladiatore, kolossal vincitore di cinque Premi Oscar, dove presterà il volto al figlio di Massimo Decimo Meridio, interpretato da Russell Crowe. Un ruolo breve ma indimenticabile, che ha contribuito a scolpire il film nell’immaginario cinematografico universale.

Dopo il diploma al liceo classico di Viterbo, Cantarini proseguirà il proprio percorso artistico con la formazione al Centro sperimentale di cinematografia, rafforzando la propria presenza nel mondo dello spettacolo con impegno, rigore e sensibilità.

Nel 2014 prenderà parte al documentario Protagonisti per sempre di Mimmo Verdesca, che sarà premiato l’anno seguente al Giffoni Film Festival come miglior documentario. Il suo cammino artistico continuerà con nuove importanti esperienze: nel 2022 sarà nel cast del film Lamborghini – The Man Behind the Legend, mentre nel 2023 prenderà parte a Comandante di Edoardo De Angelis, ulteriore conferma della sua capacità di dare corpo e anima a ruoli intensi e profondi.

Al Festival del Cinema di Cefalù 2025, Giorgio Cantarini è destinato a tornare protagonista? Buona Visione