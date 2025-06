Pioggia e vento sulla Città di Cefalù. Allertata la protezione civile e si contano i danni

Il peggio sembra passato, quando sono le 17,30 del 18 giugno 2025, una data che sarà ricordata da tanti per il temporale accompagnato da una tempesta elettrica e trombe marine.

Come annuncia il primo cittadino, le le squadre della Protezione civile subito allertate e all’opera.

Si attende però, secondo il meteo, ancora pioggia dopo le 19.00 (fonte Meteo 3B), e così domani.



Il Meteo a Cefalù e le temperature



A Cefalù domani nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 18mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3338m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: pioggia.



Sempre a Cefalù, dopodomani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3536m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Solo sabato ritornerà il sole ma anche il caldo.

La raccomandazione è non uscire, se possibile, da casa in caso di temporale.

Nella foto il fiume d’acqua che scorreva nella discesa Paramuro a Cefalù.