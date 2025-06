Si è svolta ieri la Festa della Musica a Trapani Birgi con Airgest e giovani pianisti

Note d’accoglienza al Vincenzo Florio. Dal duo Lombardo-Barraco alle parole del nuovo direttore Enrico Malato: l’aeroporto ha unito cultura e viaggio nella 31ª edizione della Festa della Musica

Marsala – La Festa della Musica Birgi ha portato ieri le melodie di Beethoven e Chopin nelle sale partenze dell’aeroporto Vincenzo Florio, trasformandolo in un palcoscenico aperto ai passeggeri e alla comunità locale. L’iniziativa ha rinnovato la fusione tra arte, turismo e identità territoriale, confermandosi come appuntamento fisso del calendario culturale di Airgest.

La musica classica ha accolto i viaggiatori

Mentre il flusso di arrivi procedeva regolarmente, l’attenzione dei passeggeri si è concentrata sul pianoforte: Michele Lombardo e Giacomo Barraco, talenti del Conservatorio “A. Scontrino”, hanno conquistato l’udito dei presenti con l’“Allegro” di Beethoven e il “Notturno” di Chopin. L’esibizione è nata dalla sinergia tra Airgest e l’Ente Luglio Musicale, una collaborazione che, anno dopo anno, ha arricchito l’esperienza dell’aerostazione.

La Festa della Musica Birgi ha valorizzato i talenti locali

La scelta dei due giovani studenti isolani ha risposto al tema nazionale “Un mondo di mestieri”. Puntare sui giovani musicisti ha significato promuovere le professioni culturali e, al tempo stesso, offrire una vetrina ai talenti cresciuti nella Sicilia occidentale. Airgest ha quindi investito in eventi capaci di connettere arte e territorio.

Il nuovo direttore Enrico Malato ha debuttato tra le note

Fresco di nomina, Enrico Malato ha accolto il pubblico e i partner con un sorriso. Forte di un master alla Bocconi e di esperienze in Alitalia, Ryanair e Swissport, il manager catanese ha dichiarato: «Ho rinnovato con entusiasmo il connubio fra musica, arte e volo. La Festa della Musica Birgi ha dimostrato che un aeroporto può diventare spazio culturale, non solo logistico».

Partnership con Luglio Musicale e Conservatorio

La collaborazione con il Luglio Musicale ha garantito una selezione artistica rigorosa, mentre il Conservatorio ha fornito strumenti e competenze. Insieme, le due istituzioni hanno plasmato un programma pensato per coinvolgere viaggiatori di ogni età, stimolando la curiosità verso la stagione lirica estiva di Trapani.

Airgest: la cultura come biglietto da visita

«La musica è bellezza, e chi atterra si aspetta bellezza», ha affermato il presidente Salvatore Ombra. L’evento si è inserito in una strategia più ampia, volta a migliorare l’esperienza del passeggero fin dal check-in, creando un’atmosfera positiva che riflettesse l’ospitalità siciliana. Oltre ai concerti, Airgest ha lavorato su mostre fotografiche e corner enogastronomici per promuovere le eccellenze locali.

Dati di traffico e impatto sull’indotto

Nei fine settimana di giugno, lo scalo ha superato i 20.000 passeggeri giornalieri. Secondo il Centro Studi di Airgest, iniziative culturali come la Festa della Musica Birgi hanno incrementato la permanenza media in aeroporto del 12%, con ricadute dirette su bar, duty-free e autonoleggi. Inoltre, l’eco mediatica dell’evento ha attirato nuovi flussi turistici interessati a festival e concerti estivi.

Sostenibilità e accessibilità degli eventi in aeroporto

Airgest ha adottato pianoforti digitali a basso consumo e allestimenti modulari riutilizzabili, abbattendo costi e impatto ambientale e rendendo l’iniziativa replicabile. La presenza di interpreti LIS durante l’introduzione dei brani ha reso la manifestazione inclusiva anche per i passeggeri sordi.

Prossime tappe culturali

Nel mese di luglio, l’aeroporto ospiterà un quartetto d’archi in omaggio a Puccini; a settembre, sarà invece un ensemble jazz a chiudere la stagione. Il calendario, pubblicato su airgest.it, ha permesso a viaggiatori e residenti di pianificare visite in aeroporto anche solo per ascoltare musica, creando un nuovo punto d’incontro tra città e scalo.



Paolo Taormina, giornalista