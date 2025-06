Gran finale del GREST 2025 alla Parrocchia Spirito Santo di Cefalù: un’Estate di gioia, valori e Comunità

Cefalù – Con una suggestiva Celebrazione Eucaristica nella splendida cornice della Piazzetta San Giovanni Paolo II, si è concluso ieri sera il GREST 2025 della Parrocchia Spirito Santo di Cefalù: un’esperienza intensa e indimenticabile che ha saputo intrecciare fede, gioco, amicizia e crescita personale, offrendo a bambini e ragazzi un’estate davvero straordinaria.

Un’occasione unica, dunque, per centinaia di giovani che, guidati da un’equipe affiatata di animatori e volontari, hanno vissuto settimane di attività formative, giochi, laboratori e momenti di condivisione autentica, il tutto nel clima accogliente e familiare che da sempre caratterizza la comunità parrocchiale.

A suggellare il percorso estivo, la Celebrazione presieduta dal parroco don Pietro Pirajno, figura di riferimento sicura e autorevole per animatori, genitori e ragazzi. Nell’omelia, intensa e ricca di spunti di riflessione, don Pietro ha approfondito il significato profondo dell’Eucaristia, sottolineando come essa rappresenti il cuore della vita cristiana, ancor più in un’epoca segnata da una crescente aridità morale e culturale, nonostante il progresso tecnologico.

Con tono paterno e deciso, ha inoltre rivolto un accorato invito ai genitori: quello di esercitare una vigilanza amorevole ma ferma sui propri figli, sempre più precocemente esposti ai rischi del web. Che ci connette col mondo ma rischia di disconnetterci dalla realtà vicina … Un monito che ha colto il cuore dell’assemblea, suscitando riflessione e condivisione.

Al termine della celebrazione, la festa è proseguita con momenti di grande allegria: giochi, musica, canti e la tradizionale grigliata hanno coinvolto animatori, bambini e famiglie in un clima di gioiosa fraternità, coronando così un percorso estivo vissuto con entusiasmo e spirito comunitario.

Il GREST 2025 si chiude quindi con un bilancio profondamente positivo, confermando ancora una volta il ruolo centrale della parrocchia Spirito Santo come presidio educativo, spirituale e sociale. Un’esperienza che ha seminato bellezza e valori nel cuore dei più piccoli, lasciando una traccia luminosa nel cammino di ciascuno.

Parrocchia Spirito Santo di Cefalù: dove la fede incontra la vita, e l’estate si fa esperienza di gioia e Vangelo.