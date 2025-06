Giulio Macaione a Cefalù: un’elegante serata d’autore tra parole, immagini e memorie (Foto)

In un incontro di raffinata intensità culturale, il fumettista Giulio Macaione è stato protagonista di un dialogo appassionante con il pubblico, presso il suggestivo Cinema Di Francesca di Cefalù. La serata, condotta con garbo e competenza da Pino Simplicio, ha visto l’autore conversare con il giornalista Saro Curcio, in un confronto ricco di suggestioni artistiche, personali e professionali.

La serata è stata impreziosita dagli interventi musicali di Ester Katia Stimolo e Arturo Pappalardo.

Originario di Catania, cresciuto a Palermo, con origine di San Mauro Castelverde, Giulio Macaione vive oggi a Bologna, epicentro del suo prolifico universo creativo. Figura di rilievo nel panorama del graphic novel contemporaneo, Macaione ha collaborato con alcune tra le più prestigiose case editrici italiane e internazionali: da Kappa Edizioni a Sergio Bonelli Editore, da Les Humanoïdes Associés alla celebre DC Comics.

Con BAO Publishing ha firmato opere di grande impatto emotivo e visivo come Basilicò (2016), Stella di mare (2018) e Scirocco (2021), quest’ultimo premiato come miglior graphic novel italiano del 2021 nel torneo letterario indetto da Robinson de La Repubblica. La sua carriera ha poi attraversato l’Atlantico grazie alla pubblicazione, per la statunitense BOOM! Studios, di Alice: From Dream to Dream (2018), graphic novel insignito della selezione tra i Best Books for Teens della New York Public Library e tradotto in Italia l’anno successivo con il titolo Alice di sogno in sogno.

Nel 2020, con Panini Comics, Macaione ha pubblicato F**ing Sakura*, graphic novel in due volumi poi rieditato in versione integrale nel 2023. Lo stesso anno, in Francia, ha visto la luce Fées des Sixties – Les disparitions de Imbolc, illustrato da Macaione su testi di Jul Maroh e pubblicato da Les Humanoïdes Associés, ulteriore conferma di una maturità artistica sempre più internazionale.

Nel 2024, il suo talento è stato chiamato a impreziosire l’antologia DC Pride 2024 con la storia breve Spaces, scritta da Phil Jimenez. Ma Macaione è anche autore di opere indipendenti, tra cui si ricordano La fine dell’estate (2016), Nel buio tra gli alberi (2017), Una mattina qualunque (2019) e il recente Neko Kid (2023). Ha inoltre partecipato all’antologia erotica Melagrana (Attaccapanni Press, 2017) con il racconto breve 7.

Attualmente docente presso la Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia, Macaione è in procinto di pubblicare, nel 2025, Tutte le volte che sono diventato grande, il suo nuovo graphic novel per BAO Publishing.

L’incontro di Cefalù si è rivelato un viaggio condiviso tra lettore e artista, nei territori mutevoli della narrazione disegnata. Un’occasione preziosa per riconoscere, ancora una volta, il fumetto come forma d’arte capace di raccontare l’animo umano con una voce unica e necessaria.