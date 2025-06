L’Ente Parco delle Madonie al Passaggio della Campana del Rotary Club Palermo Nord

Si è svolta, venerdì sera, a Villa De Cordova, la cerimonia annuale del Passaggio della Campana del Rotary Club Palermo Nord che ha segnato la fine dell’anno rotariano 2024-2025 e l’avvio del nuovo anno 2025-2026.

Il Presidente uscente, ing. Filippo Castelli, dopo aver passato in rassegna i progetti e le attività di servizio svolti, ha consegnato il collare al nuovo Presidente, ing. Gaetano Lo Cicero che ha presentato il suo programma. Ancora grande attenzione nei confronti del Parco delle Madonie. Nel corso della cerimonia infatti è stato acclarato l’avviamento funzionale del Rotary Club Parco delle Madonie, satellite del RC Palermo Nord, che ha come Presidente il dott. Alessandro Torre.

Il Club Parco delle Madonie subentra, in continuità, nell’attività di servizio svolta e nell’attuazione del Piano di Azione avviata dal RC Palermo Parco delle Madonie.

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi ospiti tra i quali il dott. Salvatore Caltagirone, Commissario dell’Ente Parco delle Madonie col quale il Rotary ha sviluppato, in questi anni, una proficua sinergia di servizio.

Il Commissario Caltagirone ha dichiarato: “Ringrazio il Rotary con il quale collaboriamo per attuare progetti di sviluppo sostenibile rivolti innanzitutto alle comunità madonite. Il protocollo d’intesa tra l’Ente Parco e il Rotary Club Parco delle Madonie, siglato lo scorso anno, è la rappresentazione plastica delle azioni programmatiche condivise”.