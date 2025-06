Cefalù, il Centrodestra si unisce e lancia un progetto aperto alla città: “Costruiamo insieme un’alternativa vera”

Cefalù si prepara a una nuova stagione politica. Le forze del Centrodestra locale annunciano ufficialmente la loro unità e una visione condivisa che va ben oltre le sigle e i confini tradizionali. Obiettivo: costruire un progetto di governo alternativo, serio, responsabile e capace di parlare a tutta la città. A firmare il documento il documento Valeria Piazza (coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia), Giuseppe Norato (Coordinatore cittadino di Forza Italia), Pietro Rasa (Coordinatore cittadino della democrazia Cristiana) e Sabrina Figuccia (Coordinatore provinciale della Lega).

Non solo unità interna, ma apertura alla società civile

L’annuncio arriva con parole chiare: il Centrodestra si presenta compatto in vista delle prossime elezioni amministrative, ma non chiude la porta. Anzi, la spalanca: “La nostra non è un’unità esclusiva, ma una base aperta al confronto e al dialogo”.

Le sfide sono complesse – lo sanno bene – e richiedono competenze, visioni e sensibilità diverse. Per questo, l’appello è diretto a tutte le energie positive della città: movimenti, associazioni, professionisti, imprenditori, giovani e cittadini che vogliono essere protagonisti di un cambiamento concreto.

Crescita sostenibile, infrastrutture, territorio: i pilastri del programma

Nel documento congiunto, le forze del Centrodestra delineano le priorità per la Cefalù di domani:

uno sviluppo turistico sostenibile e di qualità ,

, attenzione alla tutela ambientale e al territorio ,

e al , un forte impegno su infrastrutture e servizi ,

, una visione moderna e partecipata della città.

“Vogliamo costruire una proposta libera da preconcetti ideologici, capace di dare speranza e concrete prospettive a Cefalù. Lavoreremo ascoltando tutti, mettendo al centro il bene comune e la voglia di cambiamento”.

Un invito alla partecipazione

Il Centrodestra non cerca solo consensi, ma compagni di viaggio. L’invito è esplicito: chiunque senta il desiderio di contribuire a una Cefalù migliore, più innovativa e proiettata verso il futuro, è chiamato a partecipare. Non come spettatore, ma da protagonista.

Le amministrative si avvicinano. E Cefalù si prepara al confronto delle idee. Il Centrodestra ha lanciato il suo messaggio: unità, apertura, cambiamento. Ora la parola passa alla città.