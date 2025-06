Per i residenti a Cefalù parcheggi alla Scuola media

Da Domenica 29 giugno, fino al 14 settembre, i titolari di pass residenti (rosso, rosso barrato e blu) potranno sostare gratuitamente presso il parcheggio adibito all’interno dell’atrio della Scuola Media “Rosario Porpora”, esponendo il pass bene in vista.



Intanto pare sia stato attivato il varco per la ZTL a partire da Piazza Daz. Attendiamo orari e modalità accesso di questo varco che porta in Via Matteotti e poi Piazza Garibaldi e Corso Ruggero.