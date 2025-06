Palermo guarda al futuro con FICUS ETS: innovazione, ambiente e comunità

A Palermo nasce FICUS ETS, un’associazione non profit che unisce finanza sostenibile,

innovazione e consulenza per aDrontare le sfide sociali e ambientali del territorio. Fondata

da un team di giovani professionisti, promuove progetti partecipativi ispirati agli Obiettivi

dell’Agenda 2030 dell’ONU. Un nuovo modello operativo che guarda al futuro, con radici

ben piantate nella comunità.



Nel cuore della nostra città sta crescendo un progetto innovativo che unisce

finanza, consulenza e sostenibilità con una visione chiara: trasformare le sfide sociali e

ambientali in opportunità concrete per il territorio. Si tratta di FICUS ETS – acronimo di

Finance, Innovation and Consulting for Human-Centered Sustainable Solutions –

un’associazione non profit con sede in via Catania 14, nata per accompagnare cittadini,

imprese e istituzioni verso un futuro più equo e sostenibile.

L’associazione promuove pratiche economiche e sociali responsabili, con l’obiettivo di

migliorare la qualità della vita e ridurre le disuguaglianze. Il suo impegno si traduce in progetti

che integrano formazione, innovazione e supporto tecnico, coinvolgendo enti pubblici,

organizzazioni del terzo settore, imprese, scuole, università e singoli cittadini. Ogni

intervento è pensato per generare impatto duraturo sul territorio, stimolando partecipazione

attiva e consapevolezza collettiva.

L’operato di FICUS ETS si sviluppa lungo quattro direttrici principali. La prima è la finanza

sostenibile, attraverso la progettazione e gestione di fondi europei, nazionali e locali

destinati a iniziative con ricadute sociali e ambientali. C’è poi l’area dell’innovazione, con

particolare attenzione alle tecnologie verdi – dall’energia rinnovabile all’agricoltura

intelligente, fino alla gestione dei rifiuti. Fondamentale è anche la consulenza alle imprese,

con servizi orientati a rendere più eDiciente e sostenibile l’operato delle aziende, favorendo

certificazioni ambientali, processi etici e riduzione dell’impatto. Infine, la sostenibilità è un

ambito trasversale che abbraccia l’educazione alla cittadinanza attiva, il consumo

consapevole, l’economia circolare e la tutela del territorio.

Alla base del lavoro di FICUS c’è un metodo strutturato, un vero e proprio percorso in nove

fasi che parte dall’analisi dei bisogni locali e arriva alla valutazione dell’impatto generato.

Ogni progetto nasce ascoltando i territori, coinvolgendo gli attori locali e creando soluzioni

costruite insieme, in modo partecipato. Il monitoraggio continuo e la rendicontazione

trasparente completano un modello operativo che coniuga visione e concretezza.

Tutte le attività dell’associazione sono ispirate agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile

dell’Agenda 2030 dell’ONU. Dalla lotta alla povertà alla promozione dell’istruzione di

qualità, dall’uguaglianza di genere alla costruzione di comunità inclusive e resilienti, FICUS

lavora per portare questi principi nella quotidianità dei territori, con progetti misurabili e

replicabili.

Dietro FICUS ETS c’è un team giovane e multidisciplinare: Manfredi Barbaro, Andrea

Favatella, Alessandra Tarro, Fabio Campagna e Alessia Di Francesca. Ognuno porta con sé

competenze tecniche e una significativa esperienza nella gestione di progetti e

nell’innovazione sociale. L’unione di queste professionalità, insieme alla passione per

creare un impatto positivo nel territorio, rende il gruppo una vera forza propulsiva per tutte

le iniziative dell’associazione. Fondata uDicialmente nel novembre 2024, FICUS ETS ha

scelto Palermo come punto di partenza per costruire un modello replicabile anche in altri

contesti regionali e nazionali. La Sicilia diventa così laboratorio di sperimentazione per una

nuova economia del bene comune, che parte dal basso, ma guarda lontano.

Per chi desidera restare aggiornato su progetti, eventi formativi e opportunità di

collaborazione, è possibile visitare il sito www.ficusets.org o contattare l’associazione

all’indirizzo email [email protected]

FICUS ETS è molto più di un acronimo: è una visione che prende forma, un’energia nuova

che mette radici nel nostro territorio e punta dritta al futuro.