Cefalù, l’Opera Pia “Genchi Collotti” apre le porte alla città per una giornata di festa e condivisione

Un invito alla comunità, un abbraccio intergenerazionale, un pomeriggio di festa all’insegna della cura, della bellezza e della condivisione. Venerdì 27 giugno 2025, l’Opera pia “Cav. Salvatore Genchi Collotti” di Cefalù spalanca le sue porte alla città, trasformandosi in luogo di incontro tra generazioni e sensibilità, in una giornata dedicata agli ospiti della casa di riposo e a quanti vorranno unirsi per vivere insieme un’esperienza di autentica fraternità.

L’iniziativa, promossa con il sostegno della Diocesi di Cefalù, prevede un ricco programma di attività pensate per coinvolgere anziani, operatori, familiari, bambini, ragazzi, famiglie e cittadini, nel segno di una comunità che si fa prossima e accogliente.

Il pomeriggio prenderà il via alle ore 16 con “Favole e musica”, un momento ludico-educativo rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni, dove le storie si intrecceranno con le note per creare un’atmosfera incantata. Alle 17 sarà la volta della “Macchina dei sogni”, attività espressiva pensata per i ragazzi dai 10 ai 15 anni, occasione per liberare l’immaginazione e coltivare il desiderio di futuro.

A conclusione delle attività destinate ai più piccoli e alle loro famiglie, si terrà la benedizione degli spazi comuni della struttura, segno di gratitudine, memoria e speranza. Il pomeriggio si concluderà con un momento di convivialità aperto a tutti, per condividere parole, sorrisi e sapori.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la struttura telefonicamente al numero 392 1987472, scrivere all’indirizzo [email protected], o visitare il sito ufficiale: www.casaperanzianigenchicollotti.it.

Un’occasione preziosa per riscoprire il valore dell’incontro, in uno dei luoghi più significativi della memoria cefaludese.