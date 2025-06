Ecco quando entrerà in funzione il varco Ztl di Piazza Diaz a Cefalù

PERIODO DI PRE ESERCIZIO ATTIVAZIONE VARCO ZTL PIAZZA DIAZ-VIA MATTEOTTI

Nella giornata di ieri è stato messo in periodo di pre esercizio il varco ZTL che regolerà gli accessi in via Matteotti a partire da Piazza Diaz. Il varco è stato messo in funzione ed è in prova per un mese, fino al 30 luglio.

Questo significa che, durante questo periodo, l’accesso alla zona a traffico limitato (ZTL) è regolato con una fase di “pre-esercizio”. Al termine di questa fase il varco entrerà pienamente in funzione e gli accessi saranno regolati in linea con il disciplinare della ZTL già attiva nei varchi di Corso Ruggiero e via Giudecca.

Con l’apertura delle scuole a settembre verranno date le autorizzazioni per il transito delle vetture per l’accompagnamento dei bambini.