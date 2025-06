Cefalù abbraccia il sole: arriva una settimana d’estate piena di luce e tepore

Cefalù – Il cielo è limpido, il mare calmo, l’aria profuma di estate. A partire da oggi e per l’intera settimana, la splendida cittadina normanna si prepara a vivere giornate assolutamente perfette dal punto di vista meteorologico: sole pieno, temperature gradevoli e vento leggero accompagneranno residenti e turisti in un clima da cartolina.

Temperature in equilibrio tra caldo e comfort

Nel pomeriggio di oggi, venerdì, il termometro toccherà i 28°C, mantenendosi stabile fino al tramonto. Le temperature minime si assesteranno attorno ai 22-23°C, ideali per serate all’aperto e passeggiate in riva al mare.

I prossimi giorni? Una fotocopia di bellezza:

Sabato e domenica: massime sui 28°C , brezze leggere da 8 km/h, zero precipitazioni e umidità moderata al 60-65%.

massime sui , brezze leggere da 8 km/h, e umidità moderata al 60-65%. Lunedì e martedì: si sale a 29°C , con minime che non scendono sotto i 23-24°C .

si sale a , con minime che non scendono sotto i . Mercoledì e giovedì: estate piena, con picchi di 29°C e venti caldi ma mai invadenti.

Un clima perfetto per il mare

Il meteo favorevole rende le spiagge di Cefalù un vero e proprio paradiso balneare: acque cristalline, sabbia dorata e giornate luminose disegnano lo scenario perfetto per tuffi, sport all’aria aperta, relax e tramonti da sogno.

L’estate comincia nel modo giusto

Con queste premesse, la stagione estiva entra davvero nel vivo: clima ideale per eventi, escursioni, serate nei vicoli del centro storico e momenti da condividere in famiglia o con gli amici. Non servono filtri: Cefalù si mostra nella sua versione migliore, naturale, autentica, solare.