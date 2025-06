Paride Benassai protagonista al Festival del Cinema di Cefalù 2025 con “La Patente”

Cefalù – L’attore palermitano Paride Benassai, volto amatissimo del cinema e del teatro siciliano, sarà tra i protagonisti dell’edizione 2025 del Festival del Cinema di Cefalù, in concorso con il cortometraggio “La Patente”, diretto dalla giovane regista Michelle Montalto.

Il film, liberamente ispirato all’omonima novella di Luigi Pirandello, esplora con intensità e ironia il peso delle parole, i malintesi, i giudizi e il modo in cui una società può costruire – o distruggere – la reputazione di un uomo. Un tema che Benassai interpreta con la sua consueta profondità e sensibilità.

Benassai, noto al grande pubblico per i suoi ruoli in Il 7 e l’8 e in numerose produzioni cinematografiche e teatrali, porta in scena un personaggio complesso, emblematico, simbolo delle dinamiche pirandelliane tra identità e apparenza. Accanto a lui, Giuseppe Santostefano, già apprezzato ne Il giovane Montalbano.

“La partecipazione di Paride Benassai è un motivo d’orgoglio per il nostro festival – dichiarano gli organizzatori – non solo per il valore artistico che rappresenta, ma per il legame profondo che l’attore ha sempre dimostrato con la cultura siciliana e con il territorio.”

Con questa partecipazione, Paride Benassai conferma ancora una volta il suo ruolo centrale nel panorama culturale siciliano, portando sul grande schermo – insieme a una nuova generazione di registi – il teatro della vita di Pirandello, tra realtà, apparenza e verità taciute. Un ritorno a Cefalù che promette emozioni e riflessioni profonde.